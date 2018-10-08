【大行報告】中泰證券：經濟繼續承壓 央行寬松繼續

中泰證券發表研報指，中國人民銀行今日決定，自2018年10月15日起，下調大型商業銀行、股份製商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點。降準所釋放的部分資金用於償還10月15日到期的約4500億元中期借貸便利(MLF)，這部分MLF當日不再續做。除去此部分，降準還可再釋放增量資金約7500億元。

此外，今年以來，投資、消費增速均下行，中美貿易摩擦持續發酵，經濟下行壓力增大。本次降準是今年以來貨幣寬松基調的延續，一方面用長期資金替換逆回購、MLF等短期操作工具，在外匯佔款持續下降的背景下，優化基礎貨幣的投放結構。另一方面，降準釋放的流動性有助於呵護今年融資由表外轉向表内的過程，緩解經濟下行壓力。

儘管貨幣從年初就轉向寬松，但今年以來融資增速仍大幅下行，原因主要是金融監管趨嚴的背景下，銀行通過非銀創造貨幣的渠道被堵，而且信用環境收緊後，企業再融資風險增大，金融機構風險偏好降低。從資管新規、理財新規的最終版本來看，去通道、期限匹配等金融嚴監管的大方向仍然沒有改變，預計社融增速回升仍將受到限製，對經濟支撐作用也會有限。

研報認為，外部美國通脹回升支持美聯儲加息繼續，美元高位震蕩，而國内經濟下行，國内貨幣政策仍會主要關註内部情況繼續寬松，體現大國經濟貨幣政策的獨立性。在這種形勢下，人民幣匯率仍有貶值壓力。但除了基本面因素，央行的管理也會加強，預計匯率震蕩會加劇。