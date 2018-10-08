AMD 傳將於10月中旬發表12奈米製程新顯卡

據消息人士透露，AMD(AMD-US) 將在 10 月中旬推出新顯卡，預計將會是使用 12 奈米製程的 Polaris 30 GPU 顯卡，作為既有 Radeon RX 570 的提升版。

據傳採用新 Polaris 30 GPU 核心的顯卡，將是 Radeon RX 570 的繼任者，名稱尚未確定，但它將採用 2048 核心配置，與 Radeon RX 570 相同。相較前一代顯卡，新顯卡將使用 12 奈米製程，提升並優化其性能，因此 Polaris 30 GPU 核心的顯卡時脈更高、性能更強。但是與 RX 570 相比，預測不會有太大的躍進。

除核心配置外，顯卡仍將保留 8 GB GDDR5 記憶體，不過這對於大部分主流遊戲來說已經足夠。據報導，新一代顯卡將進入市場，預期價格將會是接近 200 美元。確切發布日期可能落在 10 月 12 日至 15 日左右推出，距離現在只剩幾天。

除了 RX 570 的繼任者之外，AMD 也將在之後推出 RX 580 的下一代顯卡，配備 2304 SP 的 Polaris 30 GPU 核心顯卡。時脈和整體 GPU 效率的預期將有所改進，預期將於 11 月下旬推出，價格與目前 8 GB RX 580 相同。

消息來源明確指出，新繪圖顯卡的架構上將看不到任何變化，新製程所帶來的優化的將是價格點的關鍵因素。目前市場上，除了 GeForce 10 系列顯卡之外，Nvidia(NVDA-US) 目前在 300 美元以下的市場中並沒有真正的主流顯卡，這將是 AMD 趕在 Nvida 發布更主流的圖靈顯卡之前，搶先進入主流市場並吸引消費者的好機會。