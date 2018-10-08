人行： 降準對匯率影響有限 不形成貶值壓力

中國人民銀行昨 (7) 日宣布，為進一步支持實體經濟發展，優化商業銀行和金融市場的流動性結構，引導金融機構繼續加大對小微企業、民營企業及創新型企業支持力度，將自 10 月 15 日起下調部分金控存款準備金率 1 個百分點，並且當日到期的中期借貸便利 (MLF) 不再續做。

交通銀行首席經濟學家連平表示，此次降準置換 MLF 後淨投放的國內流動性規模適度，主要彌補相應的流動性缺口，並不會造成利率顯著走低，他強調，降準對人民幣匯率影響有限。

連平也提到，未來貨幣政策仍會保持宏觀流動性，總量合理充裕而不是過度灌水，且重心會放在引導和調整流動性流向，進一步支持小微、民營和創新型企業，以提高政策有效性。

專家表示，這是人行今年以來第 4 次降準，本次降準不意味著貨幣政策轉向。且目前國際收支狀況總體平衡，降準並不會對人民幣匯率形成貶值壓力，在外圍市場下跌時，將有利於提振市場信心。

人行在週日 (7 日) 的降準聲明上表示，本次降準彌補了銀行體系流動性缺口，優化了流動性結構，銀根並沒有放鬆，市場利率是穩定的，廣義貨幣 (M2) 和社會融資規模增長率與名義 GDP 增長率基本匹配，是合理適度的，不會形成貶值壓力。

人行同時宣布，將釋放約人民幣 7500 億元增量資金，增加金融機構支持微小企業、民營企業和創新型企業的資金來源，增強內生經濟增長動力，推動實體經濟健康發展。