保密時代終結 瑞士銀行業開始客戶資訊交換

世界上最大的離岸財富管理中心並掌管鉅額海外資產的瑞士，開始與其他幾十個國家的稅務機關分享客戶數據，為充滿神秘色彩的瑞士銀行時代畫下句點。

上週五 (5 日)，瑞士稅務機關宣布，在 9 月底首次與其他國家的同業交換了財務資訊。「交換內容涵蓋客戶身份、賬戶和財務訊息，其中包括姓名、地址、居住州和稅號，以及相關金融機構報告、賬戶餘額和資本收入，」瑞士聯邦稅務局 (FTA) 表示，交換的資訊允許當地稅務機關核實納稅人是否在納稅申報表中正確地申報了國外金融賬戶，以打擊稅務欺詐或逃稅。

不過在某些區塊，銀行保密形式依然存在，舉例來說，瑞士當局不能自發性查看公民在國內銀行賬戶中的用途。

澳洲和法國的數據交換，由於技術上的原因，目前這些國家無法向 FTA 提供數據，因此延遲。克羅埃西亞、愛沙尼亞和波蘭等國也尚未進行數據資訊交換。

目前約有 7,000 家銀行、信託、保險公司和其他金融機構在 FTA 註冊了數百萬個賬戶的數據交換，並已經將數據發送至瑞士稅務機關。FTA 也將約 200 萬個賬戶的資訊發送給合作夥伴國家。

此次的數據交換歸功於自動交換金融賬戶信息的國際標準 (AEOI)，該標準於 2017 年初在經濟合作暨發展組織 (OECD) 的支持下生效。為滿足數據安全性要求，預計數據交換將在明年擴展到約 80 個合作夥伴國家。

受迫於國際壓力下，瑞士銀行的保密措施多年來持續弱化，意味著來自世界各地的富裕人士再也無法輕易利用瑞士銀行來將資產潛藏海外。隨著瑞士銀行保密型態遭到衝擊，以及亞太地區個人資產的極速成長，瑞士將與境外資產總額逐年增加的香港和新加坡地區展開激烈的競爭。