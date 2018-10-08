英鎊升值靠歐元弱勢？英國與歐盟會談是關鍵

英鎊和歐盟越來越接近脫歐協議，使最近幾天英鎊受益，但本週可能會考驗這一觀點。

10 月歐盟峰會即將召開，英國必須在週三 (10 日) 之前就愛爾蘭有爭議的邊界問題提交一份提案。策略師和基金經理表示，任何確認雙方能夠解決分歧的做法都會推高英鎊。

英鎊兌歐元日線趨勢圖 / 圖：xe

根據歐盟外交官的說法，歐盟將向英國提供比任何以往達成更優的自由貿易協議，但將拒絕總理梅伊 Theresa May 的「無摩擦貿易」要求。兩位外交官表示，歐盟對未來與英國關係的願景將包含梅伊提到約 30% 至 40% 廣泛貿易和安全協議。

在梅伊成功駕馭自己的政黨年度會議後，英鎊上漲，這也提振了政府與歐盟達成協議的能力的樂觀情緒。

據德國商業銀行 Commerzbank 策略師 Thu Lan Nguyen 的說法，英鎊的恢復潛力將保持有限，預計歐元兌英鎊的下行趨勢現在會逐漸淡出，或者至少會受到歐元弱勢而非英鎊走強的推動。

至於英國政府債券，作為全球債務市場廣泛拋售的一部分，殖利率可能會走高。投資人將關注週三公布的 8 月份貿易平衡數據和工業生產數據。

過去一週上升的美國國債殖利率導致美元走高，這掩蓋了美國就業報告的混合訊息。歐元兌美元匯率跌至 1.1463，收於 1.15253 上下，連續第二週下跌。

官方發布的消息稱，9 月份美國經濟增加了 134000 個新工作崗位，遠低於預期的 185000 個。然而，失業率降至 3.7%，為 49 年來的最低點。

週一 (8 日) 將會是美國的國定假日，而歐元區也未有眾多需公布事項。