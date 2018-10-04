〈人民幣創2個月低〉明年美中貿易戰全面開打 人民幣破七為期不遠？

中國金融市場本周因十一假期休市，在岸人民幣雖未交易，但離岸人民幣的貶勢未止，周四跌破支撐價位 6.9 兌一美元；公債殖利率飆升，同時意味著下周恢復交易，中國政府債券將承受壓力。

美中貿易戰陰影下 人民幣貶破 7 為期不遠

周四美元兌人民幣匯率在香港交易一度貶值 0.4%，來到 6.9174 元人民幣兌 1 美元，直接摜破 6.9 關鍵支撐價位，逼近 8 月 15 日來最低收盤價。

人民幣離岸價貶破 6.9。(來源：Bloomberg)

美國聯準會主席鮑威爾周三表示，美國利率最終可能升破中性水平，持續緊縮的前景提振美元走勢，彭博美元指數突破 96，6 個交易日來累計升幅擴大到 1.6%。

摩根大通 2019 年美元更強、人民幣恐更弱

摩根大通策略師們並在報告中指出，中美貿易對抗短期並無緩解的跡象，2019 年貿易戰將全面開打，成為新的基準經濟背景。而且貿易衝突只會隨著美國對中國進口關稅最大化，造成美元更強、人民幣更弱的走勢，同時將陸股的投資建議由增持調降至中性。

人民幣已成為全球第六大受歡迎貨幣

根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，各國央行持有的人民幣資產連續第四個季度增加至 1934 億美元；人民幣今年第二季占全球央行比重也上升至 1.84%，超越澳幣，成為全球央行第六大受歡迎的貨幣。

美元占全球央行持有的儲備比重則小幅下跌至 62.25％，為 2013 年以來的最低水平；歐元重 20.26％居次；日圓則位居第三，比重為 4.97％。

星展銀行香港經濟學家 Chris Leung 表示，部分國家央行認為貿易戰的不確定性只是暫時的，對中國的長期前景仍持樂觀態度，實際上將增加其人民幣儲備，因為人民幣已經下跌太多，使其相對便宜。