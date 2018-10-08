盤前財經大事搶先讀2018年10月8日

今日操盤前瞻

央行公布 9 月貿易經常帳

日本股市休市

中國股市恢復開市、9 月服務業 PMI

面板雙虎 Q4 出現雜音 價格恐有下滑壓力

受惠第 3 季旺季效應，加上價格上漲，面板雙虎營運可望擺脫第 2 季低迷的窘境，法人預估友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 第 3 季營收可望出現 2 位數的成長，推升獲利表現，群創毛利率回升，單季將可望由虧轉盈；本周雙虎將公布 9 月營收，至於第 4 季的營運，目前則是略有雜音，研調機構擔憂恐有降價的風險。閱讀全文...

穩台股 國安基金不排除提前召開委員會

國安基金原本預定國慶日後，11 日召開例行會議，除了討論財報，也將就台股與國際政經情勢現況與委員交換意見，但近期因美中貿易爭端擴大，加上美債殖利率升高衝擊股市表現，為穩定股市與投資人信心，國安基金不排除提前召開委員會議，適時採行必要措施。閱讀全文...

〈台股風向球〉加碼攤平或停損？觀察 4 大重點指標

台股上周一口氣跌掉 489 點，跌幅高達 4.44%，創近 8 個月來單周最大，也跌回了年初的起漲點，多數人看好的光輝 10 月選舉行情落寞，上至法人下至散戶皆面臨要加碼攤低成本或停損的抉擇，然而，美股周五再次走弱再添陰霾，本周大盤恐持續瀰漫多殺多的氣氛，接下來就看大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW) 兩大天王法說能否強勢報喜，而陸股休市一周後的表現、美中關係後市變化也將牽動市場敏感神經。閱讀全文...

長假結束前出招 人行無預警宣布：15 日起降準 1 個百分點

中國人民銀行今 (7) 日意外宣布，從 10 月 15 日起下調部分金融機構存款準備金率，以置換當日到期的中期借貸便利（MLF），預計降準還能再釋放約人民幣 7500 億元增量資金。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉從「資本」再到「實質資產」的瘟疫？

由於自 1990 年、2007 年、到 2003 年、2015 年、房地產價格波動，始終給潛在、每一世代住屋者、或是投資者；被市場訓練為長期上揚。即使每隔一段時間就出現如 2003 年、與 2008 年悲觀情勢、被系統性風險打一巴掌。閱讀全文...



