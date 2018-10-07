面板雙虎Q4出現雜音 價格恐有下滑壓力

受惠第 3 季旺季效應，加上價格上漲，面板雙虎營運可望擺脫第 2 季低迷的窘境，法人預估友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 第 3 季營收可望出現 2 位數的成長，推升獲利表現，群創毛利率回升，單季將可望由虧轉盈；本周雙虎將公布 9 月營收，至於第 4 季的營運，目前則是略有雜音，研調機構擔憂恐有降價的風險。

面板產業第 3 季旺季效益顯現，電視面板 7 月由 32 吋帶頭調漲，8 月漲勢擴 40 吋、43 吋、55 吋等各尺寸電視面板價格，研調機構預估今年第 3 季將是電視面板價格最高峰，但值得注意的是，第 4 季並沒有太多驚喜，價格恐將調整，明年第 1 季在中國新產能放大下將更悲觀。

友達預估第 3 季大尺寸面板出貨季增率 5%，ASP 持平；中小尺寸在出貨尺寸放大下，出貨量季減逾 1 成，約達 11-13%；法人預估面板雙虎第 3 季營收可望有 2 位數成長，獲利回升。

群創預估第 3 季大尺寸出貨及平均銷售單價 (ASP) 同步季增 1-3%，中小尺寸出貨略減 1-3%，但 ASP 季增 1-3%，主要受惠於旺季拉貨力道強勁，看好大尺吋及中小尺吋面板價格全面走升，庫存逐步回復健康水位；法人認為，第 3 季報價回升可望拉高毛利率，單季將可由虧轉盈。

面板雙虎 9 月營收將公布，外資卻連續兩天大賣超，上周五賣超友達 7422 張，不過投信及自營商則是買超；外資上周五賣超群創 4750 張，連續兩天合計賣超 16609 張，股價周五下探至 10.15 元，創下 2016 年 7 月來波段新低，收在 10.15 元。