〈台股風向球〉加碼攤平或停損？觀察4大重點指標

台股上周一口氣跌掉 489 點，跌幅高達 4.44%，創近 8 個月來單周最大，也跌回了年初的起漲點，多數人看好的光輝 10 月選舉行情落寞，上至法人下至散戶皆面臨要加碼攤低成本或停損的抉擇，然而，美股周五再次走弱再添陰霾，本周大盤恐持續瀰漫多殺多的氣氛，接下來就看大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW) 兩大天王法說能否強勢報喜，而陸股休市一周後的表現、美中關係後市變化也將牽動市場敏感神經。

在全球景氣處在緩步復甦，各國也陸續準備進入升息的循環階段下，大多數的投資人其實並未準備好迎接「看起來很像金融風暴要來了」的恐慌行情，隨著台股重挫，有不少人在問，現在不是多頭市場嗎？所以，究竟是跌深反彈可以低接了？抑或是嚴格執行停損甚至要開始採取偏空操作？投資人相當茫然。

有主力大戶透露，不同於去年有波段性的多頭行情，可重壓約 50% 的投資在股市，目前持股占總資產比重，以不超過 30% 為原則，事實上，不少人是採取停損出場的方式；也由於多殺多的氣氛重，「不少人都不敢持倉，觀望美國後續動作」，即便是生技股表現相對穩，也有許多當沖客著墨，不得大意。

另一方面，擁有 10 多年經驗的操盤手坦言，過去一周見 4 根粗黑 K、3 個向下跳空缺口，恐怕在尚未回補缺口之前，都僅是跌深反彈間斷行情而已，若接下來 11 日登場的大立光法說、18 日台積電接棒後的法說後再下修第 4 季展望，恐怕多頭行情恐將「放假到年底」，僅由金融、生技和營建為選舉行情零星點火。

然而，若從外資上周前 10 大買賣超標的的動態來看，外資顯然是透過賣台積電和鴻海來壓指數，台積電遭賣多達 4.1 萬張居冠，其次分別為新光金、友達、國泰投資級公司債、元大滬深 300 正 2 均超過 3 萬張，華邦電、鴻海、群益 10 年 IG 金融債、元大台灣 50 和旺宏均超過 1.7 萬張。

但反觀外資也願意將資金停泊在大型非電族群，買超第一是兆豐金達 3.3 萬張，中鋼超過 2 萬張，其次分別為遠東新、中信金、台苯、中石化、南茂、台灣高鐵、FH 彭博溝收益債和大同。

整體來看，由於美國與新興市場國家經濟數據落差狀況加大，加上美元續強、美國 10 年期公債殖利率飆出 7 年新高，貿易戰未解，而部分地區地緣政治風險蔓延、新興市場貨幣疲軟，投資環境和氣氛迅速惡化，接下來，陸股走勢、美中關係如何走，牽動市場敏感神經。