穩台股 國安基金不排除提前召開委員會

台股 10 月首週連日重挫，為穩定股市，國安基金今 (7) 日表示，不排除提前召開委員會議，適時採行必要措施，達成穩定國內股市任務。

國安基金原本預定國慶日後，11 日召開例行會議，除了討論財報，也將就台股與國際政經情勢現況與委員交換意見，但近期因美中貿易爭端擴大，加上美債殖利率升高衝擊股市表現，為穩定股市與投資人信心，國安基金不排除提前召開委員會議，適時採行必要措施。

國安基金晚間發布新聞稿指出，台股整體基本面體質佳，進出口實績、經濟成長率及企業營收等均有實質支撐，包括 8 月出口 283 億美元及進口 237.7 億美元，年增率分別為 1.9% 及 7.9%。

另外，外銷訂單 436.8 億美元，年增率 7.1%，出口及外銷訂單均創歷年同月新高，對外貿易維持暢旺，9 月達成情形成長可期。第 4 季在蘋果新機出貨、擴大新應用領域及傳統旺季等情形下，未來展望樂觀。

國安基金表示，行政院主計總處預測今年經濟成長 2.69%(由今年 5 月 2.6% 上修 0.09 個百分點)，民間消費及固定投資實質成長分別為 2.47% 及 4.58%；國家發展委員 8 月景氣對策信號續呈綠燈，在企業調薪積極及所得稅制優化情形下，應有助擴增消費內需動能，支持經濟成長。



全體上市及上櫃公司今年前 8 月營收總計分別為 20.54 兆元及 1.48 兆元，分別較去年同期成長 1.65 兆元 (8.72%) 及 1,385 億元 (10.31%)；臺股殖利率逾 3.99%，本益比合理 (14.32 倍)。

國安基金強調，目前台股資金動能良好，基本面佳、政府積極建構優質投資環境、內需動能持續擴張，將密切關注國內外股市波動情形及資金移動動向。