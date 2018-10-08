David Webb：利元未繳足KSI認購費 首控(01269-HK)變相全控

「股壇長毛」David Webb 再發功，昨日撰文矛頭直指首控集團(01269-HK)。他在翻查英國的股份分配檔案顯示，首控在今年6 月中宣布發行當時總值逾3.2 億元新股，認購英國教育公司KSI 逾49% 權益的交易同時，與首控同時參與認購逾50% KSI 股份的利元未完全付款，尚欠差額1460 萬英鎊。反之首控足額付款下，在KSI 持股只維持逾49%，據KSI 組織章程，首控技術上變相全面控制KSI。一日利元未繳足認購KSI 的款項，首控有機會因為收購KSI 而平白承擔715 萬英鎊(約7348.6 萬港元)損失。整項交易令人充滿疑竇。

Webb 續稱，若利元根本未有付足所需的交易款項3060 萬英鎊，根據KSI 的組織章程，利元付出的1600 萬英鎊款項，只能算作發行股份的按金，反之技術上已全數付款的首控，其實變相全面控制KSI。

KSI 3董事屬首控

同時據首控的公告顯示，原來KSI 的董事會在首控及利元完成認購股份後，首控、利元及原創辦人Yao Zhen 最終各委任1 人入局，令KSI 的董事人事達到3 人，但根據Webb的發現，KSI 的最新董事會人數共4 人。除了Yao 之外，尚包括在組成合營公司之前，原來已委任首控主席Wilson Sea、執行董事李丹及Sabrina Cheung Ting Wang 為KSI 的董事。

Webb 更發現， 就連另一KSI 董事CheungTing Wang，也在首控的新聞稿內被形容為首控基金合伙人，有關基金更是首控全資控制的基金管理公司旗下機構。Webb 稱，在這個情况下，KSI 其實已有3 名董事是首控的人。Yao 則本身持有另外兩家以KSI 冠名的公司，卻非首控收購的KSI 公司股東。

首控在6 月中宣布合資計劃入股KSI 前，Webb 進一步指出，KSI 修改組織章程，規定Cheung 為主席，並有決定性表決權，並須持股75% 的股東投票，才能夠撤換Cheung 的主席職務，並且給予首控否決撤換Cheung 的權力。直到目前，Webb 都未能夠確定利元屬於誰人所有，但是知道其為光控精技(03302-HK)的基石投資者，首控旗下的全資附屬則是光控精技招股時的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經理。

來源：明報



