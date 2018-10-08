英國 Lloyds 欲將財富管理部併Schroders 發言人：合作但下一步未確認

資產管理公司施羅德 Schroders (SDR-LN) 和勞埃德銀行 Lloyds (LLOY-LN) 週日 (7 日) 表示，他們正在討論一個財富管理聯盟，有望成立一間 130 億英鎊 (約 170 億美元) 以上的合資企業。

據了解，Lloyds 會將其價值 130 億英鎊的財富管理部門與 Schroders 合併成為新的合資企業。該交易將是近年來最大的財富管理合併之一，並將在更廣泛的行業領域廣泛整合。

Lloyds 將藉助 Schroders 的科技及投顧經驗，而 Schroders 將藉助其老字號及廣闊的客戶群。

Schroders 發言人 Beth Saint 雖然證實了此舉，但表示雖然兩家企業正在進行密切合作，但目前還尚未確認是否將更進一步合作 (如合併等)。Lloyds 銀行發表了類似的聲明，稱任何進一步的聲明「將在適當的時候進行」。

外媒《Sky》新聞稱，這筆交易將使 Lloyds 擁有新合資企業的 50.1% 股權，而 Schroders 將擁有其餘的股權。

2017 年，財富管理為 Schroders 的淨收入貢獻了 2.733 億英鎊，並成為未來增長的焦點領域。

據傳這筆交易，Schroders 似乎將與 Lloyds 旗下的 Scottish Widdows 簽訂的 1090 億英鎊投資管理合同有所出入，同時也將涉及財富經理 Cazenove Capital。《Telegraph》報導，Schroders 有望將其高資產管理商 Cazenove 的 19.9% 股份出售給 Lloyds。