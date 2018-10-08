美中經濟冷戰升級 羅斯：可聯合各國持續向中國貿易施壓

美中交鋒持續升級，繼美國副總統彭斯 (Mike Pence) 4 日發表抨擊中國的演說之後，美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 也在 5 日表態，他認為美中貿易談判在 11 月初美國中期選舉前都不會有進展。

不過羅斯提醒中國，不要以為選舉後美國形勢會有很大的變化。他說，有中國官員認為如果民主黨選舉獲勝，將削弱總統川普的威信，但這是一種誤判，美國農民不會背棄川普及共和黨。

美國對外發言轉向強硬，包括 J.P Morgan 分析師及前 Fed 理事 Kevin Warsh 等近期言論，都認為美中已經有爆發「經濟冷戰」的風險。Warsh 指出，美國與中國的關係，可能已回到逾 40 年前尼克森政府敲開中國大門之前的狀態。

羅斯：毒丸條款可以在他國複製

近日美國與加拿大及墨西哥達成的《美墨加自由貿易協議 (USMCA)》中，美國甚至加入新的條款，要求各國在與「非市場」經濟進行貿易談判時互相通知。並表示，如果達成協議後另兩個國家不滿，並在 6 個月內自由退出。條款中雖未點名，但針對中國的做法已非常明顯。

羅斯上週五接受《路透》專訪時，進一步表示，這是個「毒丸 (poison pill)」條款，目的在堵住漏洞，阻止中國把竊取智財權及補貼工業等行為合法化。這個條款還可以「複製」到美國與其他國家的談判中。

美國預計在 11 月展開與日本的貿易談判，與歐盟的談判也仍在初期。羅斯表示，有了美加墨協議的先例，在其他貿易談判中這將變得更為容易。「人們會明白，這是達成協議的先決條件之一。」

中國表態反對美國霸權

中國駐渥太華大使館則發表措辭嚴厲的聲明，指責新的 USMCA 第 32.10 條文，相當於美國的政治支配行為，干預其他兩國追求自由貿易。

中國駐加拿大使館發言人楊雲東表示，無論其他國家對中國採取何種貿易限制行動，中方都會繼續按照自己的步伐對外開放，與世界各國持續進行互利共贏的經貿合作。他說：「我們對（一個）國家採取的霸權行動表示遺憾，因為其公然干預其他國家的主權，同時我們也為相關國家經貿自治權受損感到悲哀。」

加拿大部分議員對此也有疑慮，加國外交部長 Chrystia Freeland 重申政府的觀點，即新貿易協定中的任何內容，都不會阻止加拿大加深與其他國家的貿易關係。