美國就業報告公布 Fed升息計畫更加堅定

經濟學家說，9 月就業報告將讓聯準會 (Fed) 對目前的升息政策更具有信心。Fed 目前的政策為每三個月調高短期利率一碼。

分析師說，這份就業報告證實也強化了 Fed 對經濟的觀點。

美國 9 月就業成長有所減緩，但失業率下降到了 3.7%，創 1969 年 12 月以來低點。每小時工資年率成長 2.8%，小幅低於 8 月的成長 2.9%。

Tufts 大學經濟學教授貝修 (Brian Bethune) 說，Fed 的策略不會受到任何衝擊，就業成長減緩降低了加速升息的壓力。

PNC 金融服務集團分析師福其爾 (Gus Faucher) 說，Fed 於 12 月將會再度升息，除非有大幅改變，否則爾後仍將進一步升息。

HSBC 首席經濟學家羅根 (Kevin Logan) 說，債券殖利率大幅上升，並不會影響 Fed 緩慢升息。

美國 10 年期債券殖利率上升至 3.229%，創七年高點。本周，該殖利率上升了 15 基點。

羅根說，整體而言，15 基點並不算大，Fed 已預期未來九個月，將升息 75 基點。

貝修說，Fed 主席鮑爾淡化了政策聲明，目的是讓央行可以自由對數據做出反應。鮑爾說過，有太多我們不知道的因素，他可不希望將自己限制住。