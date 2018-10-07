山東新舊動能轉換引各路資本，銀行保險、互聯網資本、私募都來了

山東新舊動能轉換正吸引各路資本參與。

9月28日-30日舉辦的首屆山東儒商大會期間，受邀參與的陽光保險在大健康、金融、扶貧等多個領域與相關方簽署了合作協議，助力山東新舊動能轉換。

為推動新舊動能轉換，山東提出發展新興產業培育形成新動能、提升傳統產業改造形成新動能，並決定設立總規模不少於6000億的新舊動能轉換基金。基金采取引導基金、母基金、子基金三級架構，目前，第一批8只母基金設立方案已經審批通過。

已經參與助力山東新舊動能轉換的資金，除了保險、銀行等金融機構資金外，還包括山東當地企業、私募機構、互聯網資本等。

陽光保險助推山東新舊動能轉換

今年1月10日，國務院正式批覆《山東新舊動能轉換綜合試驗區建設總體方案》，同意設立山東新舊動能轉換綜合試驗區。隨後，山東省發布《關於推進新舊動能轉換重大工程的實施意見》《山東省新舊動能轉換重大工程實施規劃》，提出發展五大“新興產業”培育形成新動能、提升五大“傳統產業”改造形成新動能等新舊動能轉換整體部署。

其中，五大新興產業包括新一代信息技術、高端裝備制造、新能源新材料、現代海洋、醫養健康；五大傳統產業包括高端化工、現代農業、文化創意、精品旅遊、現代金融服務。

9月28日，在儒商大會現場，陽光保險與濟南新舊動能轉換先行區管理委員會達成項目合作，計劃以大健康產業為中心，重視導入和運用科技，構建金融保險與實體經濟融合發展的創新產業形態。“健康陽光”是陽光保險集團的一大戰略，未來，陽光保險計劃重點打造以聚焦醫療、養老服務為主的區域整合健康服務體系，積極支持山東健康產業發展。

同時，陽光保險還與山東財金集團簽署合作協議，雙方將在保險業務、基金業務、融資業務、資產管理、債券投資、醫養產業及人才培養等多個領域開展合作。

國壽聯合山東新動能基金聯合設立混改基金

投身山東新舊動能轉換的保險機構並非陽光保險一家。中國人壽8月份曾公告稱，擬聯合山東省新動能基金管理有限公司與國壽創新(山東)投資管理有限公司在今年年底前成立合夥企業，投資於混改和戰略新興產業股權項目。

該混改基金規模為50.01億元，其中，國壽出資40億、山東新動能基金出資10億，二者為有限合夥人；國壽創新公司出資100萬元，為普通合夥人。各合夥人同意指定國壽資本作為合夥企業的管理人。基金的期限為8年，前5年為投資期，3年為退出期。

公告稱，該合夥企業擬通過國企混改、債轉股、股權並購、資產重組、上市前投資、已上市企業定向增發等多種形式，最終重點投資於混合所有制改革和戰略新興產業的優質股權項目。將重點關註山東省“十強”產業，包括但不限於新一代信息技術、高端裝備制造、新材料等戰略性新興產業，以及旅遊休閑、文化、現代金融等山東省優質和重點發展的產業。

“山東省國企混改的條件非常具備，GDP全國居前，大體量企業裏面有很大比例是國有的，有很強的混改訴求，對社會資本有很強烈的需求。”一位了解山東情況的保險投資人士對券商中國記者分析稱。

此外，據記者了解，泰康旗下泰康投資也在山東成立了產業發展基金，投資方向包括物流等現代服務業、大健康、大消費以及國企混改。

山東新舊動能轉換基金規劃形成6000億資金

山東省國資委發布的信息顯示，上半年，山東財金集團管理運作新舊動能轉換基金取得重大進展，組建了山東省新動能基金管理有限公司，並於4月份完成工商註冊登記。

為確保新舊動能轉換工程順利實施，山東省研究決定設立總規模不少於6000億元的新舊動能轉換基金。基金采取引導基金、母基金、子基金三級架構，由省、市兩級共同出資400億元發起設立引導基金，通過引導基金註資和市場化募集，發起設立多只母基金，形成不少於2000億元規模的母基金群；母基金再通過出資發起設立或增資若幹只子基金，形成不少於6000億元基金規模。基金出資采取認繳制，根據投資進度，分四年出資到位。

目前，第一批8只母基金設立方案已經審批通過。

根據6月份山財金集團公示信息，山東省新舊動能轉換引導基金擬參股設立8只基金的基金申請人中，包括海爾、浪潮等企業，中科招商、洪泰資本等私募機構，山東民營聯合投資、魯信創投集團等山東當地企業。

此外，今年5月，山東省新動能基金管理公司與京東集團達成戰略合作，擬聯合發起設立總規模為100億元的“山東省新舊動能轉換京東雲計算產業母基金”，將京東雲的全要素輸出與山東當地發展相結合，實現投資落地、實體落地、數據落地、運營落地、生態落地。

8月2日的山東新舊動能轉換基金簽約儀式上，山東省新動能基金管理有限公司分別與華潤資本、國新國際、中化資本、中國化工資產、中金資本、華僑城資本、長城資本、中國物流、中財荃興、中金國泰等10家投資機構簽訂了基金合作框架協議，涵蓋高端裝備、高端化工、醫養健康、文化創意、精品旅遊、現代金融等六大產業方向，基金簽約規模達650億元。

重大項目是加快推進山東新舊動能轉換重大工程的核心載體和關鍵支撐。6月22日，山東省重大辦印發《關於公布新舊動能轉換重大項目庫第一批優選項目名單的通知》，從從先期儲備的900個新舊動能轉換重大項目中確定了第一批優選項目450個，總投資1.8萬億元。

據大眾日報報道，在山東新舊動能轉換重大項目發布推介暨金融支持對接會上，達成合作意向的12家銀行與優選項目企業進行了現場簽約，初步簽約授信金額超過100億元。

來源：券商中國 作者：劉敬元