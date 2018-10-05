中國血洗代購 陸客愛牌股價臉綠 愛茉莉太平洋兩日重挫16%

中國官方趁著長假期間，開始在機場大舉取締代購，加上中國先前在 8 月底通過規範代購產業的法案，預計明年實施，市場認為這回官方取締是要先給相關人士一個警告。正因如此，近來包括陸客最愛買的日本高端化妝品資生堂、韓國知名保養品牌愛茉莉太平洋等，股價連日重挫。

被中國社交媒體稱為上海浦東機場「血洗」代購的訊息，海關嚴查超過免稅額度人民幣 5000 元的入境物品。從 9 月 28 日起相關訊息開始在網路上瘋傳，據傳浦東機場第二航廈排滿人潮，所有人開箱排隊一個個被檢查。

據傳有個航班就查到 100 多個代購，這些人只好乖乖排隊等著繳稅。很多代購更紛紛上傳被重罰的罰單，從人民幣幾百元到幾萬元不等，據說還有人帶了幾隻幾十萬的名錶，直接被帶進緝私局嚴格審查。

這回中國海關嚴查代購，可能和即將於明年 1 月 1 日開始實施的《電子商務法》有關，規定從事代購者必須要「依法納稅」，否則不止代購本人，包括相關平台都要負連帶責任，情節嚴重的不但會被勒令停業，還會被處人民幣 50-250 萬元罰款。

這更代表，未來中國「個人代購的時代」即將結束，未來代購市場將以企業運營為主。

中國這番大動作，也讓陸客向來最愛買的品牌業者股價紛紛被嚇跌。以日本高級保養品業者資生堂為例，今日股價一度跌到 3.6%，連續兩天走跌。至於韓國保養品品牌愛茉莉太平洋，兩日來就跌掉 16%。在歐洲方面，奢侈品集團如開園集團昨天跌了 5.4%、LVMH 下跌 4.9％、萊雅集團則跌了 3.6％。

韓國愛茉莉太平洋股價兩日來跌掉 16%(圖自 GOOGLE)

儘管中國海關對於傳言回應，近期無任何政策改變，卻已讓市場人心惶惶。

據了解，浦東機場從嚴檢查超額個人攜帶入境物品，已有一段時間，這回因為十一長假代購更多，官方查緝力道更大。很多代購因為擔心被抓，最近已不敢幫客人帶貨。

摩根大通分析師報告指出，中國海關從 2015 年來的邊境管制越來越嚴格。瑞銀分析師 7 月曾表示，若美中貿易戰持續惡化，最壞情況下，歐洲精品類股恐跌 30%。