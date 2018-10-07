〈觀察〉國內外大品牌齊爭艷 飯店業房價難已拉升 挑戰恐更嚴峻

來台旅客成長趨緩，但近 2 年不少國際知名飯店品牌仍不斷投入市場，除了上周五才有新竹英迪格酒店對外亮相，本周四宏國集團又在睽違 15 年後，再次引進國際品牌希爾頓，位於板橋的「台北新板希爾頓酒店」宣布開幕，然而，上半年國內飯店房價持續面臨下滑壓力，隨著住房供給持續增加，未來更具差異化的知名品牌導入、高質感的度假飯店定位，勢必較有助於吸引來客。

翻開觀光局最新公布的統計資料，上半年台灣旅館住房率平均為 61.12%，較去年同期下滑 1.92 個百分點，平均房價也從 3779 元下滑至 3715 元。

就各區域住房率來看，上半年僅雙北市較去年同期略上升 0.84 個百分點至 71.66%，其他如台中、花蓮、高雄、桃竹苗和風景區均下滑，其中，花蓮住房持續不到 5 成水準，而高雄降幅最大，住房率下滑達 4.13 個百分點至 56.74%。

平均房價方面，僅台中和桃竹苗上揚，分別增加 39 元、18 元至 2532 元、2813 元，其他均下滑，以花蓮下滑最多至 2219 元，年減 215 元。

即便來台觀光旅遊客已連續 3 年突破千萬人次，但增幅趨緩，事實上，也有部分飯店業者坦言，商務來客減少，增加的旅客以亞洲背包客為主，對於平均房價拉抬較不容易。

反觀，國內住房增加速度相當快，據商用不動產仲介高力國際統計，自 2014 年以後台灣旅館新增房間數，每年以超過 1 萬間的數量釋出市場，而觀光旅館每間房可帶來的收入高點落在 2014 年、一般旅館則落在 2015 年，顯示目前的房價已受到供給大增的壓力

即便觀光業者積極推銷國旅，不過，國人出國旅遊的風氣盛行，光是 2017 年，台灣民眾出國旅遊人的次相較國內旅遊人次，差距已達到 491 萬人次。

從增加飯店數較多的北部區域進一步來看，近來增加的新旅館，除了最新亮相的新竹英迪格，還有希爾頓再度來台外，去年 11 月台北就開出房間數多達 745 間的台北凱達大飯店，而今年初開幕的阿樹國際旅店有 130 間客房，另外在北投也陸續開出雅樂軒擁有 292 間客房、北投亞太飯店 140 間。

另外還有即將開幕的台北國泰萬怡酒店，房間數達 227 間，以及金普頓大安酒店年底進軍台灣；台北大直英迪格酒店則預計在明年上半年開出，房間數 149 間。

在新飯店陸續投入市場後，業態競爭勢必加劇，各大業者有的採用自創趣味文創風格的旅店品牌，有的選擇與國際大品牌合作，有的大走高價質感度假飯店路線，而未來如何維持房價，並透過館內其他的服務來做出差異化，對各家業者肯定是一大考驗。

圖：觀光局提供。