受中國駭客晶片事件影響 聯想股價一度暴跌逾20%

受到中國駭客晶片事件影響，今 (5) 日電腦製造商聯想 (0992-HK) 股價大跌，跌幅一度達 23%。

聯想總部位於香港，在中國大陸設有運營中心和多個研發中心，截至週五上午 11:45，其股價下跌 19.13%，早盤一度重挫 23%。

第一上海證券 (First Shanghai Securities) 首席策略師 Linus Yip 表示，「聯想的跌幅超過其他個股，主因在於，美國是該公司業務很重要的一部分。」

據先前報導表示，亞馬遜 (AMZN-US) 和蘋果 (AAPL-US) 運營的數據中心設備可能受到中國政府在設備製造過程中插入的駭客晶片的監視。不過，兩家公司對該報導提出質疑。在週四 (4 日)，iPhone 製造商蘋果的股價下跌 1.75%，亞馬遜則下跌約 2.21%。

在一份聲明中，聯想表示，超微並不是聯想供應商，此外，作為一家全球性公司，我們採取了大量措施來保護供應鏈的持續與完整性。

然而，其根基位在中國可能是聯想週五股價下跌的原因。「我非常肯定聯想已經下墜，因為它是一家中國公司，為美國的許多企業客戶提供電腦，」The Motley Fool 的技術和消費商品專家 Leo Sun 表示: 「因此，美國公司可能會轉而選擇美國電腦製造商，如惠普 (HPQ-US)，作為保障措施。」

在中國，法律會要求當地的科技公司與國內當局合作。這導致了西方對於國家安全問題日益重視。