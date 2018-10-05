港股午盤跌0.42% 科技股大跌 聯想暴跌17.62%

恒生指數今 (5) 日) 低開 0.45%，之後一度翻紅，但好景不長，截止午間收盤，恒指跌 0.42%，報 26512.65 點；國企指數跌 0.47%，報 10497.99 點；紅籌指數跌 0.24%，報 4276.43 點。大盤成交額港幣 430.73 億元。

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科技股大跌，聯想集團 (0992-HK) 暴跌 17.62%，中興通訊 (0763-HK) 跌 11.41%。

摩根大通在最新研報中評論，指儘管《彭博商業週刊》報導並非直接指向聯想，但短期內美國伺服器進口放緩不容忽視，建議在 6 個月內做空聯想。

星美文化旅遊 (2366-HK) 跌 32.29%，報港幣 0.325 元。此前稅務局發佈通知：終止定期定額徵收方式，徵收方式將改為查帳徵收。影視工作室已不符合個體工商戶稅收定期定額管理條件要求，按照定額終止前執行期內每月實際發生的經營額、所得額向主管稅務機關進行分月匯總申報。

恒生指數自 2003 年 4 月 28 日以來，首次被美股超越，令港股氣弱游絲；而中美貿易戰導致香港經營環境出現惡化跡象，9 月日經香港採購經理指數 (PMI) 由 8 月的 48.5 降至 47.9%，連續 6 個月處於 50 榮枯線下。香港企業產出與新訂單量跌幅擴大，來自中國大陸的新增業務明顯收縮。

另繼渣打、匯豐之後，香港大學亦下調香港經濟增長預測，料今年第四季實質 GDP 增長率將減慢至年增 2.7%，全年實質 GDP 增長放緩至 3.4%，比上次公佈下調 0.6 個百分點，反映利率上升及中美貿易戰的不確定因素所帶來的影響。

此外，世界銀行連同多家大行下調中國明年經濟增長預測，將會放緩，而 GDP 將回落至 6.2%。主要原因為貿易摩擦問題仍未解決。離岸人民幣昨日急跌至 6.91 水準後，早上已稍見回穩，報 6.86。

新浪財經援引花旗銀行投資策略及全球財富策劃部主管黃栢甯分析，美元、債券利率，以及油價齊拉高，對新興市場具一定壓力，但由於大盤已連跌多月，相信後市賣壓未必會像 2 月般強勁。

但他提醒，週五公佈的美國非農就業資料極為關鍵，因這將更實際地反映通膨情況，同時 A 股週一復市表現亦對港股具啟示性，認為上述因素將主導大盤本月走向。

黃栢甯補充，貿易戰以及中國經濟放緩等宏觀風險繼續困擾，預期大盤短期將於低位大幅波動，而一旦相關風險惡化，將有機會拖累港股繼續探底。

滬深港通將於 10 月 8 日 (星期一) 開始回復正常。