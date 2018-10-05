台股盤後─多殺多 漲價概念股跌最兇 大盤急跌201點

台股指數今 (5) 日受市場不斷湧出的賣壓摜殺影響，大盤開低走低，最低來到 10446 .94 點，大跌 274 點，其中以被動元件、矽晶圓等漲價概念股跌勢最兇猛， 9 月營收創新高的華新科 (2492-TW) 更以跌停作收。

台股集中市場一周大跌 489 點，主要在外資急退導致台股重挫，更造成多頭失色，股王大立光 (3008-TW) 今日收盤大跌 7.28% 或 270 元，以盤中的最低點 3440 元作收；台積電 (2330-TW) 收在 250 元，較昨日下跌 4 元或 1.57%。

證券分析師對台股 10 月以來的行情急轉直下，看法趨於保守，黃漢成指出，低點支撐看到今年 2 月的加權股價指數 10189 點，建議投資人對於手中持股進一步降低到 1 成的水準。

證券、期貨分析師張陳浩則指出，目前台股籌碼趨於混亂，下周一可能出現一波融資被動遭斷頭、自行殺出導致大盤下殺盤勢，目前不排除集中市場指數下周一將留下影線並落地反彈。

台股指數今日早盤跳空開低開出，目前台股已摜破 7 月 6 日 10667 的波段低點，並在年線之下盤整；雖然今日區域股市包括日本、南韓及香港指數都走跌，但是台股收盤跌幅為亞股最重。

台股今日盤勢以被動元件、矽晶圓等漲價概念股跌勢最兇猛，9 月營收創新高的華新科並以鎖住跌停 183 元作收，國巨 (2327-TW) 下跌 43 元，以 403 元作收，跌幅也達 9.64%。

張陳浩指出，台股市場混亂的籌碼面，引導一波市場恐慌性殺盤摜壓指數，甚至有來自法人的停損賣壓，下周一還有殺融資的壓力將出現。

但投信等法人機構本身仍有其最低持股比例等限制，在此情況下，推估投信將把持股重點轉向如中華電 (2412-TW)、中鋼 (2002-TW) 等波動值低等族群，至於包括風電、生技等政策支持的族群也會是股價有守的類股。