鴻海威州拉辛設新據點 將成集團智慧城市研發中心

鴻海 (2317-TW) 集團智慧城市布局持續推進，旗下富士康科技於美國時間 2 日宣布，將收購威州市中心的 One Main Center，並作為富士康廣場拉辛分部 (Foxconn Place Racine)，未來將有至少 125 名員工進駐，成為鴻海集團研發智慧城市解決方案的重要據點，以及威斯康辛谷 (Wisconn Valley) 的創新中心。

鴻海美國戰略投資總監楊兆倫指出，收購 One Main Center 符合集團在威斯康星州為智慧城市解決方案計畫，新據點將聚焦的智能生活的創新發展，朝向公共安全、公共基礎設施、交通網絡和能源可持續性，作為集團智慧城市研發的區域中心

One Main Center 總共有 3 層，總面積約 4.6 萬平方英尺，鴻海集團進駐後，將更名為 Foxconn Place Racine，預計會有至少 125 名員工進駐，和位於蒙特普萊森 (Mount Pleasant) 的威谷科技園區一起，連接地區的企業和高等教育機構，目標在當地建立一個 AI 8K+5G 生態系統。

此外，由於周遭鄰近蓋特威技術學院 (Gateway Technical College)、威斯康辛大學帕克塞德分校 (UW-Parkside)、迦太基學院 (Carthage College) 等高等教育機構交界，未來也計畫將透過產學合作，延攬技術人才，有助鴻海達成在威州當地創造 1.3 萬個就業機會的目標。

目前鴻海集團在威州除了蒙特普萊森的富士康威谷科技園區，和密爾瓦基的北美總部外，在歐克萊爾、綠灣、密爾瓦基均有設立據點。