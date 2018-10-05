慧洋-KY喜迎旺季 年底前8艘船舶進行換約 前9月每股稅前賺1.83元

受惠新船交付帶動慧洋 - KY(2637)9 月業績增溫，9 月合併營收 11.01 億元，以功能性貨幣計，年成長 14.96%。自結 9 月稅前盈餘為 1.5 億元，以功能性貨幣計，較去年同期成長 46.95%，每股稅前盈餘為 0.24 元；自結 1-9 月累計稅前盈餘 11.3 億元，每股稅前賺 1.83 元。散裝航運於今年第三季淡季不淡，主要受惠南美穀物需求強勁，可望帶動第四季旺季更暢旺，慧洋 - KY 營運成長可期，包括尚有 1 艘新船待交付，至今年底前預計還有 8 艘船舶將進行換約，在租金調漲帶動下，預期營收持續攀升外，獲利可望成長。慧洋 - KY 表示，9 月新加入營運散裝貨輪為一艘 63,700 噸 Supramax，由常石重工業造船廠所建造之新型環保節能船舶，自交船日起開始貢獻營收。另外，9 月有 4 艘船舶進行換約，租金調漲約 14%，同步挹注業績增長。



為貫徹船隊汰舊換新政策，除持續交付新船外，慧洋 - KY 趁今年散裝航運市況轉好，積極在市場上尋找買家處分老舊船舶。日前已處分掉一艘老舊船舶，可為公司新增營運資金。



受惠於散裝市場船舶供需狀況趨於穩定，慧洋 - KY 營運自年初以來一路走揚。更 9 月尚未邁入第四季之傳統散裝航運旺季時，與散裝航運景況最為關連的波羅的海巴拿馬指數 (BPI) 與波羅的 海極限型指數 (BSI) 已提前反應，9 月平均分別為 1567 點 及 1155 點，較 8 月升幅分別達 5.52% 與 8.65%。