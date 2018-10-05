炎洲出售美國加州廠房 挹注業外3.9億元、貢獻EPS約0.73元

炎洲 (4306) 於昨 (4) 日代子公司亞化工業美國公司公告處分加州喜瑞都 (Cerritos) 廠房 12 萬 7,634 平方呎(約 3,587 坪)，以每平方呎 227.99 美元交易單價計算，交易總金額約 2,910 萬美元，處分收益約 1,272 萬美元(約 3.9 億新台幣)，挹注每股盈餘約 0.73 元左右。膠帶及薄膜業務維持穩，人民幣大幅貶值而產生較大匯損，轉投資業務認列跌價損失等業外損失，加上萬洲石化 5 月底開始停工進行年度歲修，炎洲第二季營業利益降至 1.16 億元，季減率達 66%，稅後轉為虧損，單季稅後淨損 3078 萬元，每股虧損 0.06 元，上半年合併稅後淨利 3.94 億元，每股稅後盈餘 0.8 元。



轉投資丙烯酸原料萬洲石化第三季已恢復生產，虧損逐漸降低，建設部門仍有部分交屋得以認列收益，轉投資公司騰輝電子 - KY(6672) 今年將可申請上市，對於業外收益均有加分。