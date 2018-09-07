散裝航商淡季業績火紅 慧洋創新高 新興逾2年單月高點

散裝航商陸續公布 8 月業績表現，國內最大散裝海運船商慧洋 (2637-TW)8 月合併營收達 11.46 億元，月增 0.41%、年增 20.3%，續創單月新高紀錄，而新興 (2605-TW) 同樣繳出好成績，營收達 3.6 億元，月增 35.9%、年增 61.23%，創 2016 年 6 月以來單月高點。

累計前 8 月慧洋合併營收 84.38 億元，年增 18.59%；新興為 21.33 億元，年減大幅收斂至 4.02%。

慧洋也公布自結單月稅前盈餘 1.66 億元，年增 188% ，稅前 EPS 0.27 元。

需求大於供給 運價還有上漲空間

儘管 8 月處在散裝市場傳統淡季，波羅的海乾貨船綜合指數 (BDI) 並未大幅滑落，仍處在 1 年來高點，慧洋強調，由於現階段市場上新船訂單仍維持低檔，運力需求大於供給，預期未來運價還有一定的成長空間。

慧洋 8 月有新加入營運的散裝貨輪 55000 噸 Supramax，自交船日開始貢獻營收。除新船加入營運外，另有 3 艘船舶完成換約，租金調漲約 7%。

展望下半年，慧洋將有 2 艘新船將交付，同時尋找買家處分老舊船舶，再加上時序進入穀物交貨旺季，至年底前慧洋預計還有 12 艘船舶將換約，預料租金將調漲並進一步推升營運動能，看待後市態度樂觀。