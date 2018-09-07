慧洋-KY 8月每股稅前賺0.27元 新船交付投入 下半年展望正面

慧洋 - KY(2637)8 月新加入一艘 55,000 噸 Supram ax，由日本川崎造船廠所建造之新型環保節能船舶，另有 3 艘船舶進行換約，租金調漲約 7%，推升 8 月合併營收 11.5 億元，以功能性貨幣計，較去年同期成長 18.45%，自結單月稅前盈餘為 1.7 億元，較去年同期成長大增 183.6%，自結每股稅前盈餘為 0.27 元。儘管 8 月份為散裝市場傳統淡季，波羅的海乾貨船綜合指數 (BDI) 並未大幅下修。慧洋指出，現階段市場上新船訂單仍維持低檔，運力呈現需求大於供給的情況，預期未來運價還有一定的成長空間。



慧洋表示，8 月新加入營運的散裝貨輪為一艘 55,000 噸 Supram ax，由日本川崎造船廠所建造之新型環保節能船舶，自交船日開始貢獻營收。除新船加入營運外，慧洋 8 月另有 3 艘船舶進行換約，租金調漲約 7%，同步推升公司成長動能。



目前市場對於船價走勢看法呈現兩極，不過，慧洋認為目前散裝船運市況確實已好轉，因此公司穩健佈局方針持續推動。展望下半年，慧洋還有 2 艘新船將交付，且也在市場上積極尋找買家以處分老舊船舶，在汰舊換新政策下，慧洋對營運成長保持樂觀態度。另外，時序即將進入穀物交貨旺季，公司至年底預計還有 12 艘船舶將進行換約，租金調漲空間可期。

