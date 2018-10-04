〈陸晶片駭美企〉硬體攻擊後續發酵？成為川普對中新一輪貿易制裁的焦點

《彭博商業周刊》今 (4) 日發表的專題報導稱，中國透過硬體組裝出口優勢，植入微型晶片監控亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 等全美 30 家企業；據悉，川普政府已將包括電腦主機板在內的電腦和網路硬體，作為對中國最新一輪貿易制裁的焦點。

該報導稱，白宮官員明確表示，美對中制裁的消息，將讓美國企業開始將供應鏈轉移到其他國家，這項轉變讓長期警告供應鏈安全的官員鬆了口氣，儘管這些官員一直都沒有透露主因。

該報導對此晶片進行分析，稱微型晶片很小，比鉛筆尖還要小，所包含的程式碼數量也很小，但能夠做兩件非常重要的事情：對設備與網際網路上其他地方的匿名電腦進行通訊，這些匿名電腦承載了更複雜的程式碼，讓操作系統接受這個新程式碼。

該報導提到，中國的目標是長期獲取高價值的公司機密和存取敏感的政府網路，目前沒有消費者資料被竊盜。雖然調查人員無法確定他們是否找到了所有受害者，但知悉本調查的人士表示，他們最終得出結論，有近 30 家公司受害。

市場人士分析，早在 3 月美對中祭出報復性關稅前，川普就直言中國竊取美國商業的智慧財產權，美國貿易代表辦公室同日亦指控「中國偷竊商業機密、干預美企投資」。9 月底，川普更直言，與習進平已不再是朋友，他有中國干預美國選舉的「證據」，而《彭博商業周刊》的報導，是否為川普所謂的「證據」之一，仍不得而知。