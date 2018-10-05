貿易戰＋升息拖累 機構降香港GDP預測 長期抗戰來了

中美貿易戰和美國升息令香港經濟前景蒙上陰霾。繼渣打、匯豐之後，香港大學日亦下調香港經濟增長預測，料今年第四季實質 GDP 增長率將減慢至年增 2.7%，全年實質 GDP 增長放緩至 3.4%，比上次公佈下調 0.6 個百分點，反映利率上升及中美貿易戰的不確定因素所帶來的影響。

香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目昨 (4) 日發表高頻宏觀經濟預測，報告指出，今年第三季香港實質 GDP 年增 3%，較第二季的 3.5% 增長有所放緩。至於第四季香港生產總值預測將為港幣 7104.32 億元，全年總值預測則為港幣 2.67 兆元。全年實質 GDP 增長放緩至 3.4%，較 2017 年的 3.8% 增長，降低 0.4 個百分點。

匯豐全球研究亦發表報告，將香港今年經濟增長預測下調 0.3 個百分點至 3.5%，2019 年放緩至 3%，到 2020 年進一步放緩至 2.7%。

報告指出，香港今年第二季 GDP 增長則放緩至 3.5%， 較第一季顯著收窄 1.1 個百分點，預示香港正面對利率上升及中美貿易戰升溫夾擊，下半年將逐漸感受到壓力。

除升息因素之外，貿易及增長放緩或對家庭及私企信心帶來連鎖效應，而貿易戰仍然是香港下半年及明年最大風險。

利率方面，報告指出，美國聯準會 (Fed) 維持升息步伐，香港銀行港幣同業拆款利率 (Hibor) 也自低位回升，追近倫敦同業拆款利率(Libor)， 推算升息周期剩下時間，未來私營企業借貸成本會上升，對企業開支及消費情緒帶來壓力。

不過，匯豐認為，香港具有強勁外匯資產，及審慎政策制訂，將有助香港度過貨幣緊縮周期。

美銀美林昨日也表示，中美貿易戰升溫和美國利率趨升，將影響亞太區經濟，將香港今年 GDP 增長預測，由原本的 4% 降至 3.8%；2019 年則由 3% 降至 2.7%。

美銀美林指出，貿易保護主義帶來的挑戰較預期大，加上外圍環境不明朗因素增加，影響消費與商業氣氛，打擊本地需求。

渣打則在本週三 (3 日) 已下調香港今年經濟增長預測，由 3.8% 下調至 3.6%，主要原因是香港第二季經濟增長遜於預期，加上中美貿易爭拗持續，增添不明朗因素，當中對出口的影響，將於今年稍後時間會陸續浮現。

基於出口放緩及利率持續上升，香港又屬高度開放的經濟體系，貿易戰勢令市場波動及影響投資信心，打擊未來幾季的經濟增長速度，因此同時調低 2019 年經濟增長預測 0.4 個百分點，至 3%。

另外，世界銀行 (World Bank) 昨天也發表報告，將包括中國在內的東亞和太平洋地區 (EAP) 發展中經濟體今年經濟增長率預測，從去年的 6.6% 降至 6.3%，預計 2019 年為 6%，低於該行 4 月時的 6.1% 預測，反映中國經濟放緩態勢。

世銀相信，中國會繼續進行經濟調整，從依賴投資轉向注重國內消費，預期中國經濟增長率今年放緩至 6.5%，與稍早的預估持平，2019 年經濟增長則進一步減慢至 6.2%，之前預測為增長 6.3%。

中美貿易戰和利率上升，衝擊香港經濟和企業經營環境，香港商務及經濟發展局祭出優化中小企業融資擔保計畫，包括將最高貸款金額增至港幣 1500 萬元，貸款提保期由目前的最長 5 年增加至 7 年，以及保費減半，紓緩企業資金壓力，做長期抗戰，優化措施最快於 11 月落實。