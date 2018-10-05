盤前財經大事搶先讀2018年10月5日

今日操盤前瞻

央行公布 9 月外匯存底

美國 8 月貿易餘額

日本 8 月領先經濟指標

中國股市休市

美債殖利率升至 7 年高點 美股嚇跌逾 200 點

由於債券殖利率上升至數年高點，削弱了投資人的投資氣氛，美國股市週四大幅下跌。道瓊盤中大跌達 356 點，創 8 月 10 日以來最大跌幅。美國 10 年期債券殖利率上升至 2011 年以來高點，突破 3.2%。閱讀全文...

〈陸晶片駭美企〉硬體攻擊後續發酵？成為川普對中新一輪貿易制裁的焦點

《彭博商業周刊》昨 (4) 日發表的專題報導稱，中國透過硬體組裝出口優勢，植入微型晶片監控亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 等全美 30 家企業；據悉，川普政府已將包括電腦主機板在內的電腦和網路硬體，作為對中國最新一輪貿易制裁的焦點。閱讀全文...

〈雙 11 概念股出列〉富邦媒訂高標 拚全年最大檔業績年成長 2 倍

電商平台富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 網路購物由總經理林啓峰率領逾 300 名業務團隊夥伴舉辦誓師大會，宣示今年全年電商最大檔期雙 11 不僅要刷新去年單日 7 億元業績的紀錄，更設下挑戰成長 2 倍的目標。閱讀全文...

〈首張悠遊金融卡〉鎖定年輕學生族群 未來續與三類金融機構合作

悠遊卡公司與瑞興銀行昨 (4) 日攜手宣布發行業界首張「悠遊金融卡」，悠遊卡董事長林向愷表示，悠遊卡過去都是綁定信用卡發行悠遊聯名卡，但覺得悠遊聯名卡已飽和，因此鎖定未滿 20 歲、未持有信用卡的年輕、學生族群，攜手瑞興銀行發行首張「悠遊金融卡」，未來也將和郵局、農漁會、信合社等機構合作。閱讀全文...

虛擬通貨誰當主管機關？ 顧立雄：金管會可以承接

央行總裁楊金龍今 (4) 日表態，不贊成央行擔任虛擬通過主管機關，因為「央行沒有著力點」，對此，金管會主委顧立雄表示，若有確定要將虛擬通貨納入非金融相關事業，金管會可以承接主管機關。閱讀全文...



