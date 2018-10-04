〈首張悠遊金融卡〉悠遊聯名卡已飽和 首張正式上市 未來續與三類金融機構合作

悠遊卡公司與瑞興銀行今 (4) 日攜手宣布發行業界首張「悠遊金融卡」，悠遊卡董事長林向愷表示，悠遊卡過去都是綁定信用卡發行悠遊聯名卡，但覺得悠遊聯名卡已飽和，因此鎖定未滿 20 歲、未持有信用卡的年輕、學生族群，攜手瑞興銀行發行首張「悠遊金融卡」，未來也將和郵局、農漁會、信合社等機構合作。

林向愷表示，悠遊卡過去都是綁定信用卡發行悠遊聯名卡，但目前悠遊聯名卡已飽和，發行已高達 2400 萬張，與瑞興銀行合作發行業界第一張悠遊金融卡，對未滿 20 歲的學童、年輕人或未持有信用卡的族群來說，正好可以滿足不同族群、年齡層的需求，讓悠遊卡的產品線更加完整。

瑞興銀行悠遊金融卡，融合悠遊卡的電子票證與金融卡功能，可用於搭乘大眾交通工具和小額支付（超商、合作店家等 13 萬個合作點），當卡片在餘額不足以支付時，會直接從帳戶自動加值 500 元到卡片內。

但在台北捷運、公車、台鐵、停車場、貓空纜車等非連線設備無法自動加值，需透過捷運加值機或全家超商的 FamiPort 自動加值 500 元，同樣直接從帳戶扣款 500 元，省去提領現金加值的不便。

悠遊卡公司提醒，高鐵自由座尚未開放悠遊金融卡感應進站，持卡人須特別注意。

瑞興銀行董事長郭釧溥表示，初步希望舊戶將原有金融卡更換為悠遊金融卡，目標初步為 20 萬卡。

瑞興銀行表示，新客戶申辦瑞興銀行悠遊金融卡、存款額達 1000 元以上，或老客戶將原有金融卡更換為悠遊金融卡，可享 200 元回饋金；今年底自動加值成功，每月可享 15% 現金回饋，每月最多回饋 100 元；明年 1 月 2 日至 3 月 31 日，持悠遊金融卡至各大加油站，滿 100 元可享 10 元現金回饋。