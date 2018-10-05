〈陸晶片駭美企〉中國駭客晶片攻擊美企+美副總統狠批 中國網路股ETF慘跌

中國傳出透過駭客晶片，攻擊亞馬遜、蘋果等近 30 家美國企業，消息傳出後，中國最大網路股 ETF 昨 (4) 晚一度重挫 5%。

規模高達 15 億美元的（KWEB-US）昨晚一度大跌 5%，創下 8 月 15 日以來最大盤中跌幅，最終收跌 4.35%，報 45.55 美元，該 ETF 有 73% 部位佈局中國網路股，格外引發市場矚目。

中金金瑞中證中國網際網路 ETF 最新走勢 (圖自 yahoo finance)

這次中國網路類股之所以重挫，在於外媒爆出中國在設備製造過程植入微型晶片，可長期監控亞馬遜、蘋果等全美近 30 家企業。此外，美國副總統彭斯昨晚發表演講，直指中國竊取美國技術、更企圖干預美國中期選舉，並狠批中國全球政策。

隨後中國外交部發言人華春瑩回應，有關美方指責中國的內外政策，誣衊中國干涉美國內政和選舉，純屬捕風捉影，更指中國的發展絕非來自別人施捨和恩賜。

中美官員在檯面上唇槍舌戰，加上最新的中國駭客晶片事件，很可能讓本就糟糕的中美關係更加惡化，也讓中國網路股乃至於整個科技類股表現疲軟，KWEB 中表現最差的四家公司是寺庫、世紀互聯、迅雷和搜狐，跌幅一度超過 8%。

這也讓很多投資人叫苦連天，據統計，上周這群人甫向該基金投入創紀錄的 1.65 億美元。對此 JonesTrading Institutional Services 的首席市場策略師 Michael O’Rourke 表示，「考慮到經濟趨緩、貿易戰升級和上周末期間的中美海軍的情況，投資人重估中國資產部位並不奇怪。」