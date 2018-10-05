〈財報〉銷量強勁 好市多財報亮眼 未達沃爾瑪水平股價小跌2%

量販商好市多 Costco (COST-US) 週四 (4 日) 公布的季度營收略微超過預期，面對來自亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 和沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 的激烈競爭下，其網路銷售似乎失去了動力。

Costco 股價週四盤後下跌 2.37% 來到 226.20 美元。今年來，Costco 股價大約上漲 25%。

Costco 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，Costco 在其線上和運輸業務方面投入了大量資金，其中包括與 Instacart 進行當日和兩天雜貨運輸等活動，以便與去年收購 Whole Foods 的亞馬遜做抗衡。

然而，該公司的可比在線銷售額增長了 26.3%，不包括汽油價格和價格通膨，這卻是今年增長最慢的一次。同時，也低於了沃爾瑪最新季的在線 40% 成長。

整體來說，Costco 的財報相當亮眼，而實體店還是非常給力。實體店同店比營收成長 7.2%，高於分析師預計的 6.4%。

截至 9 月 2 日的第 4 季度：

營收增長 5% 至 444.1 億美元高於分析師預計的 442.7 億美元。

營業利潤達 10.4 億美元，高於去年同期的 9.19 億美元。

每股純益 EPS 達 2.36 美元，高於去年同期的 2.08 美元，同等於分析師預計的 2.36 美元。

在股價下跌方面，外傳 Costco 內部的財務報告有所謂的「內控問題」，但該公司未發現任何財報異常。