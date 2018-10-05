〈財報〉酒商Constellation無須靠大麻 全年EPS仍可望破表

酒商 Constellation Brands (STZ-US) 漲幅高達 7.1%，也引領了市場 S&P 500 指數，週四 (4 日) 以漲幅 5.38% 和 222.10 美元作收。

Constellation Brands 股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

如果立法者明確將大麻合法化，美國可能會出售非精神性大麻飲料。該啤酒巨頭表示，非常看好其 40 億美元的大麻商 Canopy Growth (CGC-US)。眾議院和參議院試圖敲定 2018 年農業法案，該法案似乎可能使工業大麻合法化。

目前的農業法案將取代 9 月 30 日到期的 2014 年版本農業法案。工業大麻是 CBD 的一個來源，而 CBD 為大麻植物的一個組成部分。

Constellation 提到，Canopy 目前已經是世界上最大的 CBD 生產商之一，而 CBD 飲品將通過其銷售網絡分銷給零售商。

最近幾週，可口可樂 (KO-US) 表示，它正在「密切關注」CBD 作為健康主題飲料成分的增長。百事公司 (PEP-US) 本週表示，它「目前沒有計劃」去追隨 CBD 飲品，但在「非常重視」此領域。

Constellation 執行長 Rob Sands 說道，認為「沒有任何證據」大麻會侵蝕酒類消費量。最新一季財報顯示：

每股純益 EPS 為 2.87 美元，同比增長 16%，超過估計的 2.58 美元。

營收增長 10% 至 23 億美元，超過預期的 22.5 億美元。

由於出貨量增長 8.7%，啤酒營收增長 10.5% 至 16.3 億美元。由於出貨量增加 8.8%，葡萄酒和烈酒營收增長 9.3% 至 7.72 億美元。

展望未來

該公司將其全年每股純益預期從之前的 9.40 美元至 9.70 美元上調至 9.60 美元至 9.75 美元，並進一步高於市場預期的 9.26 美元。這種「豐收」的前景並未算入 Canopy 的大量投資報酬率。

分析師評論

富國銀行分析師 Bonnie Herzog 看到強勁的優質啤酒趨勢和市場份額增長，稱該公司的增長引擎完好無損。維持「優於大盤」評級，目標價 270 美元。

Cowen 分析師 Vivien Azer 認為，雖然葡萄酒和烈酒的銷售情況好於預期。但啤酒增長低於預期、葡萄酒增長持平、啤酒利潤低於公司目標、葡萄酒利潤率下降、以及啤酒廠擴張速度低於預期，都會使潛在的風險。她重申了「優於大盤」的評級，和 260 美元目標價。

RBC Capital Markets 的 Nik Modi 表示，持續啤酒利潤率的成長對於股票上漲是不必要的，而投資 Canopy 並非是酒類事業的惡化而造成的，兩件事是不相關的，重申了其「優於大盤」的評級，及 300 美元目標價。