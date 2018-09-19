雲品母公司雲朗兆品酒店礁溪Q3試營運 11月正式開幕

雲品 (2748) 母公司雲朗旗下加盟品牌─兆品酒店礁溪，在籌備近三年後，於今年第三季試營運，並將於 11 月 1 日起正式營運。兆品酒店礁溪為雲朗於台灣的第 11 個據點，更是繼雲品溫泉酒店後第二間擁有天然溫泉的度假型酒店。兆品酒店礁溪具備 9 種房型、173 間溫泉客房，位置緊鄰「湯圍溝溫泉公園」，雲朗看好景點商機，首度插旗蘭陽平原， 為繼雲品溫泉酒店後第二間擁有天然溫泉的度假型酒店。此外，兆品礁溪與宜蘭「積木博物館」攜手規劃台灣首見、礁溪唯一的「泊麗客房 Brick Room」主題樓層，限量 11 間的獨特積木主題客房，預計將在親子旅遊市場中，創造獨家話題與專屬客群。



此外，兆品礁溪坐落綠茵扶疏的湯圍溝溫泉公園，在內裝建材上，選用無毒材質，新落成環境卻毫無刺鼻化學氣味，兆品酒店礁溪黃明政總經理表示：「近年國人無毒環保生活意識興起，飯店選用無毒建材外，客房裡的防刮松木地板，以無毒塗料取代具高化學揮發物的防刮塗層，響應安心與環保理念，為旅客打造安心假期。」