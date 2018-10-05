五洲國際(01369-HK)接獲多項訴訟或申索 面臨財困正探索處理方法

五洲國際(01369-HK)公布，已接獲多項針對該公司的法律訴訟或申索。該公司表示，由於面臨財政困難，該公司未能履行付款義務及責任。

針對該集團的重大法律訴訟或申索包括寧夏回族自治區高級人民法院發出的傳訊令狀，該集團被要求出席有關一名債權人對該集團就償還未償還貸款本金額約1.678億元(人民幣.下同)及截至今年8月27日的應計利息約890萬元以及執行該集團所簽立的房地產按揭提出申索的法庭聆訊；寧夏中級人民法院發出的傳訊令狀，該集團被要求出席有關一名債權人對該集團就償還未償還貸款本金額約1330萬元及截至今年8月27日的應計利息約17.08萬元以及執行該集團所簽立的房地產按揭提出申索的法庭聆訊。

此外，一名債權人就償還名為「17錫洲01」的第一批2017年公司債券的本金額1億元以及截至實際支付日期的應計利息(截至今年7月10日的應計利息約為1110萬元)發出的申索陳述書； 一名合營夥伴就以總代價1.263億元購回股權並支付損失3580萬元提出的仲裁申請；及一間銀行要求償還未償還貸款本金額約2.911億萬元以及截至今年9月27日的應計利息約人民幣2.5百萬元的催繳信。

該公司現正積極探索各種方法以彌補公司與第二批2016年公司債券及第一期2017年公司債券有關的違約並處理各項法律訴訟及申索。該公司特別為有關貸款現正與銀行商討透過解除用作擔保有關貸款的存款證以償還有關貸款。