特斯拉連跌三日 媒體稱證監會仍在調查 法官要求解釋和解

特斯拉 CEO 馬斯克的私有化鬧劇還有「餘震」的威脅。與美國證監會（SEC）達成和解後，特斯拉股價已經連續三日下跌。

美東時間 10 月 4 日周四公布的法庭文件顯示，法官要求特斯拉公司和 SEC，不遲於 10 月 11 日遞交聯名信，解釋為何法庭應該批准雙方達成的和解提議。

法官稱，讓同意和解的雙方聯合遞交解釋函件是法庭的常見做法。而此後傳出的另一消息對特斯拉更為不利。

周四美股午盤時間，福斯新聞的記者 Gasparino 發推文稱，就可能存在錯誤的產量 / 盈利目標表述，SEC 還在調查特斯拉，重點是特斯拉公布的 Model 3 和公司盈利的目標。SEC 的消息人士稱，這個案子將比馬斯克發表特斯拉私有化資金來源有保障的推文一案更麻煩。

有趣的是，美股盤後，馬斯克還發推文嘲諷 SEC，說證監會正在改名為簡稱同樣為 SEC 的「餵肥空頭的委員會」（Shortseller Enrichment Commission）。

無論馬斯克怎麼看 SEC，達成和解的興奮都已經消退，投資者對特斯拉的擔憂重燃。周四當天，特斯拉股價追隨大盤低開低走，開盤跌約 0.3%，後跌幅迅速擴大，午盤一度跌破 277.70 美元，日內跌幅擴大到 5.8%，最終收跌 4.4%，盤後跌幅一度超過 3%。

自從上周末 SEC 與特斯拉和馬斯克達成和解以來，特斯拉股價只在本周一有過 17% 的暴漲，此後三天接連下跌，截至周四收盤，三日累跌約 9.6%，回到了上周五特斯拉股價因和解擔憂而大跌期間的水平。

本周四當天，特斯拉還公布了第第三季安全報告，顯示當季在自動駕駛模式 Autopilot、所謂無人駕駛狀態下每行駛 334 萬英里發生一起事故、或類似撞車事件；在非 Autopilot 模式下每行駛 192 英里發生一起事故、或類似撞車事件。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）最近數據顯示，全美汽車平均每行駛 49.2 萬英里發生一起相撞。對比 NHTSA 的數據，特斯拉認為，特斯拉電動汽車的安全事故幾乎可以忽略不計。特斯拉稱，未來將按季度發布駕車事故數據。

而相比汽車安全，最近市場更關注的還是馬斯克與 SEC 的和解問題。

私有化鬧劇闖禍 特斯拉股價震盪

上周四盤後，SEC 公布，馬斯克今年 8 月發布擬讓特斯拉私有化的推文涉證券欺詐，特斯拉股價盤後跌超 13%。上周五媒體傳出馬斯克拒絕與 SEC 和解、準備應訴的消息，當天特斯拉收跌約 14%，創四年多來最大單日跌幅，市值損失超過 73 億美元。

上周末達成和解後，本周一特斯拉當天股價暴漲 17%，創 2013 年 5 月以來最大單日漲幅，完全抹去了上周五的跌幅。周二特斯拉公布了創歷史新高的季度汽車產量，同時提到在中國市場面臨貿易相關挑戰，當天股價高開低走，收跌逾 3%。

如果將馬斯克本周四給 SEC「改名」理解為泄憤，那麼他對空頭的憤怒應該由來已久。華爾街見聞不止一次提到，特斯拉是空頭「鍾愛」的對象。

9 月第二周，特斯拉和馬斯克都沒有「上頭條」，但金融技術和分析公司 S3 Partners 數據顯示，空頭再次來襲，特斯拉成為美國做空倉位第二高的股票。

S3 Partners 數據還顯示，上周五特斯拉股價暴跌抹去了做空者今年在特斯拉身上的損失，讓空頭今年的收益增至 6.43 億美元。特斯拉的空頭部位為 102 億美元，上周二重新成為美國約 7000 家上市公司中頭號做空對象。

馬斯克「強人」治理暴露危險

根據和解條件，SEC 對特斯拉公司和馬斯克各罰款 2000 萬美元，同時要求馬斯克在 45 天內辭去特斯拉董事長一職，三年內不得擔任這一職務。這意味著馬斯克可能不得不讓渡對公司的部分掌控權。

本周三《紐約時報》消息稱，部分董事會成員提議由現任 21 世紀福斯 CEO 的傳媒大亨默多克之子、特斯拉董事詹姆斯 · 默多克接替馬斯克，任董事長。目前特斯拉董事會尚未「認真」討論由誰來擔任公司新一任董事長。

特斯拉董事會與馬斯克的親密關係此前被一些投資者詬病。去年 7 月，特斯拉董事會新增兩名董事會，其中一名就是詹姆斯 · 默多克。

現在的特斯拉董事幾乎全是馬斯克的熟人，不僅有他的兄弟 Kimbal，也有他旗下另一家公司 SpaceX 的合夥投資人 Ira Ehrenpreis 和董事 Antonio Gracias，還有他所收購的 SolarCity 公司的前 CFO Brad W Buss。



馬斯克對特斯拉的巨大影響還直接體現在公司估值上。巴克萊分析師 Brian Johnson 上周報告指出，馬斯克遭 SEC 起訴可能導致特斯拉公司損失幾乎一半的市值，特斯拉股價可能會失去其每股約 130 美元的「馬斯克溢價」。

「如果 SEC 成功禁止馬斯克先生擔任高級職員或董事，投資者將會把特斯拉重新定位作為一個利基汽車製造商，而不是一個創始人領導的多個行業的潛在顛覆者。」

特斯拉的「速效藥」，恐怕還要從馬斯克下手。不論是公開吸大麻，還是私有化的衝動，都顯示出馬斯克極不穩定的性格。更重要的是，特斯拉缺少二號靈魂人物，蘋果之父賈伯斯卻「幸運地」擁有庫克。

科技公司獨特的發展模式使得強人治理越來越難以避免。強人「政權」的風險主要存在於道德、個人精力和能力三個方面。