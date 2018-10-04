【IPO追蹤】OCC Cables(01791-HK)：未來或將尋求於鄰近國家擴張市場

電力電纜產品製造商OCC Cables(01791-HK)今日召開上市新聞發佈會，其電纜產品目前主要用於馬來西亞及越南輸配電系統，所涉及行業涵蓋石油及天然氣、基建以及建築等行業。

公司此次上市集資款項中約有25.1%將用於策略收購或投資以提升公司服務能力和擴大產品覆蓋面。公司首席執行官Yeat Siew Hong稱，正在尋找合適的收購機會以提升品牌實力和改善運營效率，但目前暫無明確收購標的。另外，公司會根據市場規模、客戶群、技術能力、管理團隊以及收購價格等各方面因素來甄選收購標的。公司主席Ong Ju Yan稱，現時公司主要業務集中在馬來西亞及越南，但未來或會考慮將市場擴張至包括老撾、柬埔寨以及新加坡等鄰近國家。

目前公司在馬六甲和越南擁有生產廠房，據公司招股書顯示，截至2017年12月31日止三個年度及截至2018年4月30日止四個月，公司馬六甲廠房的利用率分別為92.2%、103%、105.9%以及86.8%。而此次上市集資，共有53.8%集資額將用於擴張及改善馬六甲廠房，以提升廠房產能。Yeat Siew Hong稱，目前公司主要將精力集中在馬六甲和越南廠房，暫未有建新廠房計劃，但不排除未來機會合適也會予以考慮新建廠房。另外，公司位於越南的廠房目前利用率不到五成，他又指未來在合適時候也可對越南廠房予以改造擴張，但現階段仍有充足利用空間。

至於為何選擇赴港上市，Ong Ju Yan指香港為成熟度高的國際金融平台，其流動性健康，咨詢和監管方面專業度也很高，是一個可以信賴的強大市場，相信可謂客戶帶來更多利益，同時也利於公司未來業務擴張及增長。

文：鄒舒惠