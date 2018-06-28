〈房產〉自用廠辦成Q2商用不動產交易主力 台塑集團出手187億是最大戶

商仲統計，今年第 2 季的商用不動產交易數字顯示在自用需求爆發之下，交易總額達 328 億元，相較首季多出近 5 倍，更是 2015 年第 4 季以來、近 10 季以來單季新高，其中光是台塑 (1301-TW) 集團出手 187 億元，占第 2 季整體交易比率約 57%。

高力國際統計，第 2 季全台的前 10 大商用不動產交易，僅有 1 筆破 100 億元，就是台塑集團以 187 億元買進「台北企業總部園區」3 棟廠辦大樓，第 2-10 名的單筆交易總額都在 30 億元以下，其中 6-10 名的單筆交易總金都不到 10 億元。

進一步分析本季商用不動產成交類型，以廠辦最多，成交金額達 276 億元，佔第 2 季整體交易總額比約 84%，至於，本季商用不動產主要買家則是以製造業為主，共投入 245 億元，佔本季整體交易總額比率約 75%。

在今年第 2 季台北市商辦租賃表現，2018 年新增供給共有 5.5 萬坪，除了國泰人壽民生建國大樓之外，其餘兩棟南山廣場以及聯合報總部大樓均坐落於信義區。但是未來 2~3 年台北市主要商圈幾乎沒有新辦公大樓，市場將再度進入供給緊縮的狀態，且與以往比較供給緊縮的期間將長達 2~3 年。

隨著 2018 年新完工的 3 棟大樓在租賃市場上皆有亮眼的表現，加上未來 2-3 年內將面臨的供給緊縮，台北市頂級大樓與 A 級大樓的租金走勢有機會擺脫以往的龜速，可望產生比較有感的差異。

第 2 季內科租金行情表現，高力國際調查，自從文湖線通車後，內科的空置率出現大幅縮減，租金則呈現微幅上漲格局，從 2009 年文湖線通車後的空置率 19.51% 一路縮減，到今年第 2 季僅有約 4.28%，高力國際指出，交通建設的到位，明顯帶動內科產業進駐。

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