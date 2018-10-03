義大利政府傳在預算案上讓步 歐元結束連5天下跌走勢

義大利各大報週三 (3 日) 報導，義大利政府受到歐盟的壓力影響，傳將修改先前 2019 年至 2021 年預算赤字目標 2.4%，2020 年將下調至 2.2%，2021 年更將減至 2.0%，但 2019 年維持 2.4%。

預算案讓步消息傳出後激勵歐元走強，歐元結束連 5 天下跌走勢，台北時間下午 6 點許，歐元上漲 0.15%，暫報 1.1564。

義國預算案讓步消息傳出後，帶動歐元結束連 5 天下跌走勢。(圖：investing)

根據義國日報 Corriere della Ser 與 la Repubblica 報導，義國政府可能修改上週公布的 2019 年至 2021 年預算赤字目標。儘管 2019 年預算赤字目標仍維持 2.4%，但 2020 將下調至 2.2%，2021 年更將減至 2.0%。

義大利目前是歐元區最大的債務國，先前 2019 年至 2021 年預算赤字目標 2.4%，比原先計畫還高 3 倍，嚴重違背歐盟刪減赤字的要求，引發市場對義國將飛來「黑天鵝」的恐慌，導致義國公債殖利率飆高、本週義大利與德國債債券利差更擴大至 5 年來的最高點。

義大利副總理 Luigi Di Maio 昨 (2) 日表示，義國決心按照原計劃進行，週三將向議會提交預算計劃以兌現選舉承諾，提供減稅，為窮人創造最低收入，並有效降低退休年齡。

然而不到一天，義大利政府在受到歐盟的警告決議讓步，計劃刪減 2020 至 2021 年的開支來調降未來預算赤字目標。

Daintree Capital 董事與投資組合經理人 Justin Tyler 對此表示，義大利存在很多政治風險，任何相信民粹主義政府突然在財政議題上變得特別負責任的人，都有受誤導的觀點，預測歐元將保持劇烈波動。