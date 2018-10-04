加權指數狂殺 國巨股價逆勢力撐紅盤

被動元件自高點一路走跌，幾無任何反彈，整個技術型態都走空，不過今日加權指數一路狂殺，整體被動反而撐在紅盤之上，未再破底。如今 9 月營收也即將公布，市場也期待國巨 (2327)9 月營收會開出多少，就消息傳聞來看，應該還是有 100 億元左右，不過可能會比 8 月的 106 億元略減，但至少也撐在 100 億元高峰，去年 9 月僅約 30 億元，年增率仍超過 200%。被動元件至今仍無像樣的反彈，內外資報告即使降評，目標價也都在 600~700 元左右，假設營收能比大家預期的好一些，說不定股價能有回神的機會。股價今日維持在紅盤之上震盪，即使指數狂殺，也並未出要再測底的跡象，只是目前仍壓在 5 日線之下，空頭強盛，多頭即使要醞釀反彈行情也難施手腳，至少要先待 5 日、10 日線走平，築出一個小底，才有利多方反攻。

