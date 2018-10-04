【大慶證券】盤前分析－內外資不同調 台股持續修正整理



◆盤勢分析

美股昨日在私人企業新增就業人數、9 月 ISM 非製造業指數等經濟數據優於預期下，四大指數皆收漲，漲幅 0.07%~0.32% 不等。雖美股走勢強勁，蘋果股價再創新高，但先前強勢的超微轉弱、特斯拉漲勢無法延續、亞馬遜連四天收黑 K，強勢股無法續強，另外像是美國十年期公債殖利率來到 3.18%，創 2011 年以來的高點，恐對資金造成排擠效應，研判美股短線恐出現創高後的拉回修正，投資人應居高思危。

回歸台股，因國際變數仍多，加上美元指數近日明顯轉強，台幣連三天貶值，造成外資資金撤離現象加劇，台股昨日開低走低，終場下跌 55 點以 10863 點作收，月季線同步失守，短線仍有修正壓力。值得留意的是，昨日外資在台指期買超 5135 口，現貨小買 3 億元，且融資餘額大減 9 億，研判昨日應為內資多殺多，外資反而偏多操作，台股應可在年線附近尋求支撐；櫃買指數則呈現補跌，下跌 1.24%，KD 指標也交叉向下，研判短線將持續修正整理。

昨日殺盤重心仍在矽晶圓、被動元件、工具機等族群，風電族群在世紀鋼簽署合約後，股價漲多也出現高檔獲利了結賣壓，造成整個族群齊跌。盤面上僅剩台積電、統一、中鋼等大型權值股撐盤，表現較為亮眼族群則在生技、散裝航運，生技因盤勢不佳、股價沉寂多時、個股利多頻傳，成為資金避風港，如：生華科、高端疫苗皆高掛漲停，康友 - KY、國光股價也連續上漲；散裝則因 BDI 指數持續上揚，進入產業傳統旺季，個股如：台航、中航、裕民、慧洋 - KY 等漲幅也都在 1% 以上。選股建議優先挑選 9 月營收表現亮眼、股價位階偏低的個股，居高思危。

