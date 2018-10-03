大立光收低力守3700元 擬11日舉行法說會

光學股今天走勢普遍疲軟，其中玉晶光 (3406) 盤中跌停鎖住到收盤，股王大立光 (3008) 盤中由紅翻黑走跌，收盤勉強守住 3700 元關卡，兩家公司 9 月營收成為市場關注焦點，大立光除本週五公佈營收外，也訂於 10 月 11 日舉行線上法說會。中美貿易戰未見和緩，大陸智慧型手機市場需求疲弱，加上蘋果 iPhone XS 兩款新機上市後銷售狀況仍待觀察，除大立光保守看待 9 月合併營收外，市場也傳出質疑玉晶光 9 月合併營收表現。



大立光原先預期 9 月營收可能與 8 月持平，但日前卻預警因受到多個客戶需求突然轉弱影響，9 月產能利用率下滑，對單月營收轉趨保守，使得外資紛紛下修目標價。



大立光預計本週五公佈營收，也訂於 10 月 11 日舉行線上法說會，執行長林恩平親自主持，法人將關注大立光第四季產能與營運狀況、鏡頭升級發展及列地擴產進度。