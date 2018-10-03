分析師：港股5大風險籠罩 後市下探26200今年低點

渣打分析師指出，港股目前受到 5 大風險籠罩，後市將測試今年低點 26200 點支撐。

這 5 大風險包括：

1、美元走強，新興市場貨幣憂慮持續困擾。

2、義大利決定違反財赤比例限制，令歐洲債務風險重燃。

3、A 股休市，港股欠北水支持。

4、北美自由貿易協定達成，市場憂中國在貿易戰上遭孤立。

5、中國 PMI 數據未如理想。

星展香港投資總監辦公室 (北亞) 高級投資策略師李振豪分析，恒指早前漲至 27900 點水準的下降通道頂部，因此投資者或乘中國 PMI 未如理想、中國在貿易戰上有機會遭孤立等負面消息拋售手中持股，預計後市有機會考驗今年低點 26219 點。

但李振豪補充，港股估值已下滑至甚低水準，預料大跌空間不多，往後若走跌至 25800 點水準，將代表大盤本益比已跌至僅 10 倍，屆時將吸引長線資金進場。

短期而言，他建議投資者先觀望，並留意 2 大方向：1、美匯會否回落。2、A 股復市後，會否有利多政策出爐。

渣打銀行財富管理投資策略主管梁振輝接受香港《文匯報》訪問時表示，由於投資者關注中美貿易爭議對中國經濟與人民幣匯率的影響，投資者目前對股市多持觀望態度，令港股每日成交額經常低於港幣 1000 億元水平，與年初恒指處高位時差別頗大。

至於港股後市表現，梁振輝認為要視乎中美貿易爭議的最新進展，若未有惡化，以及在企業獲利表現仍支持股市氣氛的前提下，恒指第四季可望在低點盤整，不會跌破 9 月的 26219 點。

他認為恒指本季或可上看 29000 點水平，如中美經貿關係有突破性進展，不排除漲破 30000 點大關。

梁振輝認為，由於季內中美貿易爭議未必能順利解決，因此建議投資者在選股時需着重防守性類股，如：公用、必須消費品，以及健康概念股。

工銀國際研究部策略師邱志承表示，港股近期壓力較大，主要因利率持續上升的影響將逐步顯現，而且美元指數持續走強，影響香港市場。該行維持港股第四季將見底的判斷，惟同時強調對大盤未來數週的看法較為謹慎。