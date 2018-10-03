台灣人安心退休要存千萬元 退缺金缺口逾500萬元

為掌握國人的退休準備及財務需求，富邦投信委託中經院調查顯示，參考勞保年金公式和考量通膨率，估算退休 15 年內總收入 440 萬元，支出約 989 萬元，初估總金額缺口達 549 萬元，民眾對未來退休財務準備不足，而目前國人主要理財工具為保險、股票與基金。富邦投信董事長胡德興表示，國人能多善用 ETF 這項工具，可採取定期定額長期投資、或運用「目標期限基金」概念來提早規劃退休財務準備。

在法定退休年齡 65 歲與平均壽命 80 歲的基礎下，假設工作年資 40 年 及平均月投保薪資皆為目前最高級距，根據勞保年金公式試算之後，預估可請領老年年金給付之月退金為 20,638 元；在考慮預期通膨率為 2.4% 的情形下，預估退休後 15 年內的總收入約為 440 萬元。

在支出方面，若已退休者 的日常生活花費以 1 萬元計算，並且考慮預期通膨率及衛福部統計退休後醫療費用及每月固定長照費用後，估算得到退休後 15 年內的總支出約為 989 萬元。

因此，對於退休後的預期總收入與預期總支出，初估得到國人退休後 15 年內的總資金缺口將高達 549 萬，顯示民眾未來退休財務準備明顯不足。

國人退休金缺口超過 500 萬元，但是，中經院發現，無論是已退休或未退休族群，對於未來的退休財務準備均明顯不足；其中，有 7 成的未退休民眾表示，目前無準備退休金的規劃，而 在已退休民眾方面，更有高達 8 成受訪者表示，退休至今並無規劃投資理財。

富邦投信董事長胡德興建議，國人能多善用 ETF 這項工具，可採取定期定額長期投資、或運用「目標期限基金」概念來提早規劃退休財務準備。



胡德興指出，2000 至 2009 年的 10 年之間，全球 ETF 發行規模不過 1 兆美元，但是 2009 至 2013 年僅 4 年便已突破 2 兆美元、2013 到今 (2018) 年 7 月又再翻倍突破 5 兆美元，發行量更超過 7700 檔，也就是說從 2000 年至今，全球 ETF 規模成長率達 63.56 倍，明顯可見近年投資市場動盪不安，讓 ETF 發展三級跳的現象。

再看國內，2010 年以來至今年 8 月，指數型商品總資產規模增長 477%，而非指數型商品的境內一般共同基金總資產規模僅增加 10.3%，顯見國內在 ETF 商品發展之熱絡，頗有追上國際趨勢之態勢。

胡德興強調，看好運用 ETF 做好退休準備已是未來大趨勢，在富邦投信 ETF 商品線已跨足各區域、各資產類別之下，富邦投信與富邦證券、富邦人壽已攜手提供一站式退休理財商品與服務，舉例來說，富邦證券推出的 ETF 定期定額投資專戶、提供客製化 ETF 資產配置組合商品，所連結的 ETF 商品便是由富邦投信所發行；而富邦人壽保單連結的 10 年期生命週期專戶或多元資產投資型專戶，也是由富邦投信以旗下發行之 ETF 商品進行管理，足見富邦在退休理財這塊市場展現集團整合的企圖心。