〈理財〉銀行搶客戶從薪轉戶著手 一條龍服務拓消金版圖

銀行搶客戶從鞏固薪轉戶下手，包括兆豐銀行、第一銀行等以企金業務見長的公股行庫，近期分別針對薪轉戶提供存款利率與手續費減免等理財優惠，透過一條龍服務模式，拓展消金業務版圖。

大部分的公司為方便發放薪水，通常會要求員工開立「薪轉戶」，對存款戶而言，可享有較高的存款利率外，通常還有手續費減免或理財優惠，讓存款戶可靈活調度資金，並省點手續費；而對銀行來說，透過薪轉戶優惠好康，可挖掘更多客戶，做大消金業務。

存款利率優於活儲 小資族理財更靈活

一般而言，薪轉戶的存款利率通常優於活期儲蓄存款利率。以台銀為例，目前台銀活期儲蓄存款利率為 0.2%，薪轉戶活期儲蓄存款利率為 0.25%，在低利時代，薪轉戶的利率看似「無感」，但對於資金有限的小資族來說，將資金存放在薪轉戶可享有較高的存款利率，而且可隨時提領，比起定存相對靈活有彈性。

減免手續費 資金調度、理財投資省成本

銀行主管說，通常薪轉戶可享有 ATM 跨行提領、轉帳手續費優惠，方便存戶資金調度，並提供基金申購手續費優惠，以兆豐銀行為例，薪轉戶申購國內、境外基金或 ETF，臨櫃交易手續費可享打 5 折優惠，選擇網路下單折扣可提高至 3 折。

另外，兆豐銀更加碼提供房貸利率減碼與指定外幣、旅行支票的匯率優惠，透過各種理財費用減免優惠，增加客戶對銀行的黏著度。

第一銀行則是提供薪轉戶貸款優惠，只要符合年收 30 萬以上，並在銀行薪轉往來公司已服務滿一年，申辦指定信貸可享前三個月利率最低 1.68% 的利率優惠。

銀行主管表示，銀行為衝刺消金、拓展業務量，通常會針對薪轉戶提供優於一般帳戶的理財優惠，有的銀行還會不定期加碼，尋覓「含金量」較高的客戶，建議小資族不妨多加利用手邊的薪轉戶理財，加快累積第一桶金的速度。