換舊版美鈔要等半年才能領現？ 台銀：完整現鈔不用等

網路盛傳，呼籲民眾儘快在 10 月 8 日前兌換舊版美鈔，避免銀行因送美鑑定，得等到半年後才能領現，對此台銀解釋，民眾兌換的舊版美鈔如有髒污、破損難以辨識的情形，才會託轉至美國發行局鑑定處理，換言之，只要舊版美鈔沒有髒污或毀損嚴重，仍可立即兌換領取新台幣現金。

日前社群網路流傳一則訊息，指稱民眾如要兌換舊版美鈔，必須在 10 月 8 日前盡速兌換完畢，如果 10 月 8 日之後才兌換，因為需送到美國鑑定處理，必須等到半年後才能兌換領回新台幣，呼籲民眾趕緊將手上舊版美元換回新台幣。

台銀解釋，民眾兌換舊版美鈔如有髒汙、嚴重破損導致真偽難辨，依規定要託轉到美國發行局鑑定處理，處理時間大約四到六個月，與過去作法一樣。

台銀強調，民眾持有的舊版美鈔如果完整無破損、乾淨的舊版美鈔仍可立即兌領新台幣現金，並非網傳的要等半年才能換回新台幣。

台銀對於舊版兌換，每 1 美元會收取新台幣 0.3 元的處理費，以此推算，要兌換 100 美元的舊版現鈔，需支付 30 元處理費，過去台銀基於服務客戶，只要出示向台銀購買的結匯水單，就能享有免處理費優惠。

但受到洗錢防制墊高作業成本，加上舊版美鈔真偽難辨，台銀宣布自 10 月 8 日起，即使是台銀售出的的舊版美鈔，也會收取處理費。

事實上，銀行對於舊版美鈔多半採取「託收」，也就是會額外收取處理費，收費標準依各銀行規定，但也有銀行選擇拒收，滙豐銀行去年 12 月底就宣布，拒收三款舊版美鈔，包括 1996 年以前發行的百元美鈔小頭版、1996 年發行的字母 A 版，以及 1999 年發行的字母 B 版百元美鈔。