宏碁電競、AI、智駕車研發有成 陳俊聖領軍朝科技新應用發展

宏碁 (2353) 上週六 (29 日) 於桃園埔心牧場舉辦 2018 年宏碁家庭日，董事長兼執行長陳俊聖指出，宏碁今年在電競、AI 人工智慧與智駕車等新應用都寫下新的里程碑，因此，雖「整個產業外在環境嚴峻」，但對未來的轉型之路仍樂觀積極。宏碁週一 (10/1) 股價早盤開高走高，最高來到 25.7 元價位，上漲 1.8% 或 0.45 元。該公司今年家庭日的主題為「召喚你的潛在神級力量 Summon Your Strength」，宏碁與相關子公司參與的員工和眷屬親友等共計約 6 千人，由陳俊聖領軍手持榮耀之鎚開場，場面熱鬧。



宏碁指出，今年家庭日特別與社企團體合作，引進公益與社會企業市集，並設計多項創客 DIY 的體驗活動，讓所有員工與眷友們發揮天馬行空的創意，實踐創客精神；另亦有多項團隊和個人賽事，首推極限體能競賽，鼓勵員工鍛鍊健康體魄，保持生活與工作平衡。