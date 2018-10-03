統領旗下桃園統領廣場今正式開幕 首年營業額目標上看20億元

統領 (2910) 旗下斥資近 10 億元、耗時 19 個月所打造的桃園統領廣場今日正式開幕，統領總經理翁華利表示，預計至今年底，桃園統領廣場全館將創造 6 億元營業額；以完整年度來看，統領廣場新開幕後，預計首年將創造 20 元億營業額，以全館樓面面積而言，零售佔比約為 40%、餐飲佔比約為 40%、影視育樂佔比約為 20%，並且期望首三年，每年業績皆能維持 5% 以上的成長率。翁華利指出，桃園統領廣場以「新形態購物模式」為核心，消費族群鎖定 20-40 歲客層，並且將「一日生活」概念融入全館，共匯集 110 個品牌進駐，其中有 39 個是桃園獨家品牌；全新的統領廣場也將育樂占比提高至 60%，包含首次進駐桃園的威秀影城、22 個餐飲品牌、3 間 cafe、7 個美食走廊外賣餐飲店。



統領看好，桃園火車站每天有 6 萬旅客通勤，聚集高密度流動人口以及密集的購物行為，隸屬於舊社區的一部分，統領廣場重新改造後，期盼以全新的外觀與不同的品牌導入概念，與周邊其他百貨區隔，創造更多新外來消費人潮。