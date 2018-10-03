〈中鋼風電在地化〉建置時間「削峰填谷」為長期發展重點 複製ICT歷史前進國際

中鋼 (2002-TW) 今 (3) 日召開「Wind-Team 供應商大會」，執行副總王錫欽進行專題演講時指出，國內離岸風電發展，最重要的就是建置時辰「削峰填谷」、「平滑化」，每年 1GW 穩定建置，才有助產業走得長遠，待供應鏈、技術成熟後，可望複製台灣 ICT 產業成功歷史，打入國際市場。

王錫欽表示，離岸風電共分 3 階段，先示範、次潛力、後區塊，目前台灣正處於潛力發展階段，根據英國 4C Offshore 的研究報告，全球前 20 大優良離岸風場，16 個位於台灣海峽，他認為是機會更是挑戰。

而全球離岸風電去年成長率達 30.8%，已進入快速發展階段，但目前各國離岸風電裝置容量 84% 集中在歐洲，歐洲以外地區還在發展初始階段，整體產業也到了從歐洲往亞太發展時機。

王錫欽強調，風場建置時辰的削峰填谷、平滑化相當重要，因為離岸風電基礎設施及產業能量需要相當長時間累積，每年若穩建置 1GW 的發電容量，除了有助產業走得長遠，也可望使供應鏈、生產技術趨於更加成熟。

王錫欽指出，目前中鋼也與金屬中心合作，協助風機零組件廠商彌補生產技術缺口，朝向平價、高質、出貨快的優勢發展，除逐步推進風機零組件產業鏈的建構外，也有助業者打進國際市場，複製 ICT 產業成功歷史，「立足台灣、前進亞太」。