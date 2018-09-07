華邦電8月營收47.6億元 連6個月成長 續寫近18年來新高

記憶體大廠華邦電 (2344-TW) 今 (7) 日公告 8 月合併營收 47.64 億元，受惠 DRAM 與 NOR Flash 市況健康，營收月增 3.63%，年增 12.5%，已連續 6 個月營收持續攀揚，並創 2000 年 9 月來新高；前 8 個月累計營收 350.03 億元，年增 16.4%，創歷年同期新高。

華邦電總經理詹東義日前在法說會上表示，DRAM 自主研發的第一代 38 奈米技術今年產量將持續增加，25 奈米製程技術將在第 4 季量產。

Flash 部份，詹東義指出，NOR Flash 去年第 4 季到今年首季，市場庫存已消化得差不多，第 2 季起已回溫趨於穩健，目前供需健康，預期下半年 Flash 市場將回復正常，而在歷經過去 2 年製程轉換後，目前華邦電低密度 NOR 佔比不到 5 成。

不過，美系外資最新報告最新出具報告中，對記憶體產業後市保守看待，認為價格下滑速度較預期快，DRAM 面臨需求下滑、庫存積累與價格下修壓力，NAND 則是受到供給過剩影響，第 3 季開始將使廠商營運風險大增，並認為 NOR Flash 價格下滑態勢明確，下調華邦電投資評等至「劣於大盤」，也讓華邦後市展望備受市場關注。

華邦電第 2 季受惠產品組合佳、價格上揚，帶動毛利率持續向上攀升，已為連續第 4 季毛利率達 35% 以上水準，創歷史新高，第 2 季稅後純益 21.55 億元，季增 37.09％、年增 1.17 倍，每股稅後純益 0.54 元，創歷年同期新高；上半年稅後純益 37.28 億元，年增 122.3%，每股稅後純益 0.94 元。