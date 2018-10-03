菲律賓股市將迎來近10年最大跌幅 但並非跌深就有便宜可撿

菲律賓指數連續兩天跌破 7100 點，估值跌至 2016 年 1 月以來最低水平，今年以來，跌幅達 17%，為全球表現最差的股市之一，跌幅雖重，但現在就想趁跌深時進場獲利，可能為時還尚早。
菲商菲律賓首都銀行 (Metropolitan Bank & Trust Co) 資金經理股票主管 John Padilla 認為，高通膨水平、油價上漲、披索疲軟、美國升息及流動性枯竭都是菲股的隱憂，尤其油價已來到 75 美元，油價上升將加大通膨壓力，菲律賓披索仍有下跌空間， 目前並非入市撿便宜的時候。
美元走強、中美貿易戰持續，使得亞洲新興市場持續承受外資撤出的壓力，今年以來外資自菲律賓撤出近 16 億美元，超過過去四年的流入；同時使得菲股下跌，明年本益比已跌到 15 倍，低於過去五年的平均水平。
Padilla 預期，菲律賓股市近期還會跌破 7000 點，但不致跌破 6600 點，若菲律賓 CPI、披索、利率和流動性顯著改善，旗下基金將會改變先前減持的操作。
在菲律賓上市的加拿大 Sun Life(永明金融集團) 投資長 Michael Enriquez 預估，菲股上市公司今年盈利成長率約 5.5%，指數今年底前可能維持在 7100 點附近。
菲律賓中華銀行 (Rizal Commercial Banking Corp.) 基金經理人 Steven Ko 認為，菲股雖然可能跌到 6900 點，但進一步下跌的風險有限。隨著市場情緒改善，菲股今年底前也有可能攀升至 8000 點。