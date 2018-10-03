菲律賓股市將迎來近10年最大跌幅 但並非跌深就有便宜可撿

菲律賓指數連續兩天跌破 7100 點，估值跌至 2016 年 1 月以來最低水平，今年以來，跌幅達 17%，為全球表現最差的股市之一，跌幅雖重，但現在就想趁跌深時進場獲利，可能為時還尚早。

菲商菲律賓首都銀行 (Metropolitan Bank & Trust Co) 資金經理股票主管 John Padilla 認為，高通膨水平、油價上漲、披索疲軟、美國升息及流動性枯竭都是菲股的隱憂，尤其油價已來到 75 美元，油價上升將加大通膨壓力，菲律賓披索仍有下跌空間， 目前並非入市撿便宜的時候。

美元走強、中美貿易戰持續，使得亞洲新興市場持續承受外資撤出的壓力，今年以來外資自菲律賓撤出近 16 億美元，超過過去四年的流入；同時使得菲股下跌，明年本益比已跌到 15 倍，低於過去五年的平均水平。

菲股今年可能創下近 10 年來最大跌幅。(來源：Bloomberg)

Padilla 預期，菲律賓股市近期還會跌破 7000 點，但不致跌破 6600 點，若菲律賓 CPI、披索、利率和流動性顯著改善，旗下基金將會改變先前減持的操作。

在菲律賓上市的加拿大 Sun Life(永明金融集團) 投資長 Michael Enriquez 預估，菲股上市公司今年盈利成長率約 5.5%，指數今年底前可能維持在 7100 點附近。

菲律賓中華銀行 (Rizal Commercial Banking Corp.) 基金經理人 Steven Ko 認為，菲股雖然可能跌到 6900 點，但進一步下跌的風險有限。隨著市場情緒改善，菲股今年底前也有可能攀升至 8000 點。